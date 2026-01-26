Медведев заявил, что "атака" на резиденцию Путина могла бы стать "основанием для применения спецоружия"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что якобы "массированная атака" беспилотников на резиденцию кремлевского лидера Владимира Путина могла бы стать "основанием" для применения "более серьезного" вооружения.

Медведев также назвал подобные действия "чрезвычайно опасными". Об этом экс-глава Кремля заявил во время интервью для российского издания "Коммерсантъ".

Во время разговора он вспомнил инцидент в конце декабря, когда Россия обвинила Украину в якобы ударе по резиденции Путина в Новгородской области РФ. Украинская сторона и ЦРУ эту информацию не подтвердили.

По словам Медведева, эта "атака" беспилотников могла служить поводом для того, чтобы РФ применила "специальное вооружение".

"На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода "игры" чрезвычайно опасны", — заявил кремлевский чиновник.

Медведев также добавил, что европейские лидеры и Соединенные Штаты Америки под председательством экс-президента Джо Байдена якобы "постоянно провоцировали" Кремль на то, чтобы тот прибегал к "более жестким" решениям. Подобные "провокации" продолжаются до сих пор, отметил россиянин.

Продолжая разговор со СМИ, Медведев упомянул о роли военного атома в современном мире.

"С одной стороны, он создает огромное напряжение, а с другой — проветривает мозги тем, у кого могут быть самые опасные замыслы", — подчеркнул кремлевский политик.

Стоит заметить, что после обвинений Кремля в якобы "атаке" по резиденции Путина РФ осуществила удар по Украине гиперзвуковой ракетой "Орешник", которая попала по Львовской области. В Министерстве обороны России назвали этот обстрел ответом за "атаку" на резиденцию Путина.

Напомним, 10 января Дмитрий Медведев пригрозил европейским лидерам атакой "Арешником".

6 января Медведев ответил на послание Госдепа США, призвав "не играть в игры" с Россией.