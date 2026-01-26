Медведєв заявив, що "атака" на резиденцію Путіна могла б стати "підставою для застосування спецзброї"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що нібито "масована атака" безпілотників на резиденцію кремлівського лідера Володимира Путіна могла б стати "підставою" для застосування "серйознішого" озброєння.

Медведєв також назвав подібні дії "надзвичайно небезпечними". Про це ексглава Кремля заявив під час інтерв'ю для російського видання "Коммерсантъ".

Під час розмови він пригадав інцидент наприкінці грудня, коли Росія звинуватила Україну у нібито ударі по резиденції Путіна у Новгородській області РФ. Українська сторона та ЦРУ цю інформацію не підтвердили.

За словами Медведєва, ця "атака" безпілотників могла слугувати приводом для того, щоб РФ застосувала "спеціальне озброєння".

"Насправді, це могло б стати підставою для удару у відповідь, в тому числі із застосуванням спеціальної зброї. Такого роду "ігри" надзвичайно небезпечні", — заявив кремлівський чиновник.

Медведєв також додав, що європейські лідери та Сполучені Штати Америки під головуванням експрезидента Джо Байдена нібито "постійно провокували" Кремль на те, щоб той вдавався до "жорсткіших" рішень. Подібні "провокації" тривають і дотепер, зазначив росіянин.

Продовжуючи розмову зі ЗМІ, Медведєв згадав про роль військового атома у сучасному світі.

"З одного боку, він створює величезну напругу, а з іншого — провітрює мізки тим, у кого можуть бути найнебезпечніші задуми", — наголосив кремлівський політик.

Варто зауважити, що після звинувачень Кремля у нібито "атаці" по резиденції Путіна РФ здійснила удар по Україні гіперзвуковою ракетою "Орешник", що поцілила по Львівській області. У Міністерстві оборони Росії назвали цей обстріл відповіддю за "атаку" на резиденцію Путіна.

Нагадаємо, 10 січня Дмитро Медведєв пригрозив європейським лідерам атакою "Орешником".

6 січня Медведєв відповів на послання Держдепу США, закликавши "не грати в ігри" з Росією.