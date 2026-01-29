Подозрение Тимошенко: нардеп Копытин оказался капитаном ГУР и товарищем Буданова, — УП

Подозреваемая в подкупе нардепов Юлия Тимошенко утверждает, что на "пленках" НАБУ с ней говорит депутат Игорь Копытин. По данным УП, он может быть капитаном ГУР и близким товарищем Кирилла Буданова.

О том, как Национальное антикоррупционное бюро подготовило подозрение Тимошенко и кто мог помочь органу, "Украинская правда" пишет 29 января. В 2024 году журналист Михаил Ткач сообщал, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Копытин якобы имеет удостоверение сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины в звании "капитан".

Издание опубликовало фото документа. Также со ссылкой на источники в военных кругах УП пишет, что Копытин якобы является близким товарищем экс-начальника ГУР, главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

Журналисты УП показали удостоверение Игоря Копытина Фото: Украинская правда

Подозрение Тимошенко: Копытин отрицает участие в деле

Игорь Копытин в соцсетях отверг обвинения главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в сотрудничестве с НАБУ.

Відео дня

"В информационном пространстве в эти дни распространяется ряд заявлений, предположений и упреков в мой адрес, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов. Меня пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий и событий, к которым я не имею никакого отношения", — написал он.

В ответ на запрос "Украинской правды" Копытин заявил, что его позиция остается неизменной.

"Мне ничего не известно об обстоятельствах этого дела. Более того, продолжается досудебное расследование, и я не имею права давать никаких комментариев по этим материалам. Единственное, что могу сказать, — поддерживаю сторону закона и действия Антикоррупционного бюро", — сказал нардеп.

Журналист отметил, что Копытин уверяет, что ему ничего не известно о деле Тимошенко, и при этом говорит, что не имеет права давать комментарии по этим материалам, поскольку досудебное расследование продолжается.

По словам автора материала, это породило в политических кулуарах конспирологическую версию, что Кирилл Буданов после того, как возглавил ОП, мог сразу ударить по тем, кто пытается "расшатать" монобольшинство президента Украины Владимира Зеленского. Однако журналист отметил, что эта версия "теряет релевантность", поскольку нардеп-агент НАБУ, вероятно, не взял предложенные подозреваемой деньги за неголосование за нового министра обороны и энергетики.

Во время голосования за эти решения Копытин отдал свой голос "за". По словам собеседников УП среди "слуг народа", Кирилл Буданов якобы лично звонил приближенным депутатам, чтобы после провального предыдущего дня обеспечить удовлетворительный результат на следующей сессии.

"Самая большая интрига заключается не в том, кто зафиксировал Юлию Тимошенко, а в том, чьи деньги она планировала "раздавать" неустойчивым депутатам от монобольшинства и с кем настолько у ЮВТ совпали не только интересы, но и возможности", — пишет автор статьи.

Подозрение Тимошенко: детали

НАБУ и САП сообщали о том, что одну из глав депутатских фракций подозревают в подкупе нардепов для голосования за определенные законопроекты, 13 января. Депутат фракции "ЕС" Алексей Гончаренко утверждал, что речь идет о главе "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

14 января НАБУ обнародовало "пленки" нардепа, на которых были зафиксированы переговоры подозреваемой с неназванным народным депутатом относительно неправомерной выгоды.

На судебном заседании 16 января Юлия Тимошенко рассказала, кто ее "слил" детективам НАБУ. По ее словам, на "пленках" она говорит с народным депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным.

В тот же день Игорь Копытин, которого Юлия Тимошенко обвинила в работе на НАБУ, опроверг слова подозреваемого нардепа. Он отметил, что "не комментирует действия правоохранительных органов", и при этом "последовательно поддерживает курс на борьбу с коррупцией и эффективную работу антикоррупционных институтов".