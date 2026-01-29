Підозра Тимошенко: нардеп Копитін виявився капітаном ГУР і товаришем Буданова, — УП

Підозрювана в підкупі нардепів Юлія Тимошенко стверджує, що на "плівках" НАБУ з нею говорить депутат Ігор Копитін. За даними УП, він може бути капітаном ГУР і близьким товаришем Кирила Буданова.

Про те, як Національне антикорупційне бюро підготувало підозру Тимошенко та хто міг допомогти органу, "Українська правда" пише 29 січня. У 2024 році журналіст Михайло Ткач повідомляв, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Копитін нібито має посвідчення співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України у званні "капітан".

Видання опублікувало фото документа. Також із посиланням на джерела у військових колах УП пише, що Копитін начебто є близьким товаришем ексначальника ГУР, голови Офісу президента України Кирила Буданова.

Журналісти УП показали посвідчення Ігоря Копитіна Фото: Українська правда

Підозра Тимошенко: Копитін заперечує участь у справі

Ігор Копитін у соцмережах відкинув звинувачення голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у співпраці з НАБУ.

"В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень та закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів. Мене намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій, до яких я не маю жодного відношення", — написав він.

У відповідь на запит "Української правди" Копитін заявив, що його позиція лишається незмінною.

"Мені нічого не відомо про обставини цієї справи. Ба більше, триває досудове розслідування, і я не маю права давати жодних коментарів щодо цих матеріалів. Єдине, що можу сказати, — підтримую сторону закону та дії Антикорупційного бюро", — сказав нардеп.

Журналіст зауважив, що Копитін запевняє, що йому нічого не відомо про справу Тимошенко, та при цьому каже, що не має права давати коментарі щодо цих матеріалів, оскільки досудове розслідування триває.

За словами автора матеріалу, це породило в політичних кулуарах конспірологічну версію, що Кирило Буданов після того, як очолив ОП, міг одразу вдарити по тих, хто намагається "розхитати" монобільшість президента України Володимира Зеленського. Проте журналіст зазначив, що ця версія "втрачає релевантність", оскільки нардеп-агент НАБУ, ймовірно, не взяв запропоновані підозрюваною гроші за неголосування за нового міністра оборони та енергетики.

Під час голосування за ці рішення Копитін віддав свій голос "за". За словами співрозмовників УП серед "слуг народу", Кирило Буданов нібито особисто телефонував наближеним депутатам, щоб після провального попереднього дня забезпечити задовільний результат на наступній сесії.

"Найбільша інтрига полягає не в тому, хто зафіксував Юлію Тимошенко, а в тому, чиї гроші вона планувала "роздавати" нестійким депутатам від монобільшості та з ким аж настільки у ЮВТ збіглись не лише інтереси, а й можливості", — пише автор статті.

Підозра Тимошенко: деталі

НАБУ та САП повідомляли про те, що одну з голів депутатських фракцій підозрюють у підкупі нардепів для голосування за певні законопроєкти, 13 січня. Депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко стверджував, що мова йде про голову "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

14 січня НАБУ оприлюднило "плівки" нардепки, на яких було зафіксовано переговори підозрюваної з неназваним народним депутатом щодо неправомірної вигоди.

На судовому засіданні 16 січня Юлія Тимошенко розповіла, хто її "злив" детективам НАБУ. За її словами, на "плівках" вона говорить з народним депутатом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним.

Того ж дня Ігор Копитін, якого Юлія Тимошенко звинуватила у роботі на НАБУ, заперечив слова підозрюваної нардепки. Він зазначив, що "не коментує дії правоохоронних органів", та при цьому "послідовно підтримує курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій".