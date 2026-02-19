Интервью Залужного: в Офисе президента и СБУ просили отказаться от своих слов, — Гончаренко

Associated Press обращались в Службу безопасности Украины и Офис президента за комментарием. Однако там отказались.

Зато в СБУ и ОП просили Залужного отказаться от комментариев, которые он сделал в интервью. Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире "Киев24".

По его словам, интервью было записано более недели назад, до Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 13-14 февраля. В ответ на запрос AP относительно комментария в СБУ и Офисе президента отказали в предоставлении комментариев, однако узнали о факте существования этого интервью.

"И начали бомбить Залужного очень активно, чтобы он как-то отказался, отозвал это интервью", — заявил Гончаренко.

Он также обратил внимание на комментарий СБУ относительно обысков у Залужного, где заявили об "уголовном производстве", которое не касалось бывшего главнокомандующего. По словам Гончаренко, в Украине есть две СБУ: "одна СБУ взрывает Крымский мост, другая — ищет в офисе Главкома бордель".

"Этот комментарий супер забавный. СБУ сказало, что это было уголовное дело какое-то и было много адресов, и конкретно на этом адресе искали стрип-клуб. То есть говорят, что в сентябре 2022 года СБУ не знало, где находится командный пункт главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", — сказал Гончаренко.

Напомним, ранее Залужный рассказал о том, что между ним и Владимиром Зеленским возникали споры. В частности, тот рассказал, что контрнаступление 2023 года провалилось, потому что Зеленский не выделил достаточно ресурсов.

Также Залужный сообщил, что во время проведения контрнаступления ВСУ на Харьковщине у него в офисе были проведены обыски СБУ.

Впоследствии в СБУ подтвердили проведение следственных действий, однако заверили, что они не имели никакого отношения к Залужному.

В апреле 2025 года экс-заместитель командующего ССО Сергей Кривонос и экс-нардеп Борислав Береза заявляли о том, что Валерия Залужного пытались арестовать в 2023 году. Для этого якобы отправили спецназовцев СБУ.