Інтерв'ю Залужного: в Офісі президента та СБУ просили відмовитися від своїх слів, — Гончаренко

Associated Press зверталися до Служби безпеки України та Офісу президента щодо коментаря. Однак там відмовилися.

Натомість у СБУ та ОП просили Залужного відмовитися від коментарів, які він зробив у інтерв'ю. Про це заявив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в етері "Київ24".

За його словами, інтерв'ю було записано понад тиждень тому, до Мюнхенської безпекової конференції, яка проходила 13-14 лютого. У відповідь на запит AP щодо коментаря в СБУ та Офісі президента відмовили у наданні коментарів, однак дізналися про факт існування цього інтерв'ю.

"І почали бомбити Залужного дуже активно, щоб він якось відмовився, відкликав це інтерв'ю", — заявив Гончаренко.

Він також звернув увагу на коментар СБУ щодо обшуків у Залужного, де заявили про "кримінальне провадження", яке не стосувалося колишнього головноконмандувача. За словами Гончаренка, в Україні є дві СБУ: "одна СБУ підриває Кримський міст, інша — шукає в офісі Головкома бордель".

Відео дня

"Цей коментар супер кумедний. СБУ сказало, що це була кримінальна справа якась і було багато адрес, і конкретно на цій адресі шукали стріп-клуб. Тобто говорять, що в вересні 2022 року СБУ не знало, де знаходиться командний пункт головнокомандувача Збройних Сил України", — сказав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Залужний розповів про те, що між ним та Володимиром Зеленським виникали суперечки. Зокрема, той розповів, що контрнаступ 2023 року провалився, бо Зеленський не виділив достатньо ресурсів.

Також Залужний повідомив, що під час проведення контрнаступу ЗСУ на Харківщині у нього в офісі були проведені обшуки СБУ.

Згодом в СБУ підтвердили проведення слідчих дій, однак запевнили, що вони не мали жодних стосунків до Залужного.

У квітні 2025 ексзаступник командувача ССО Сергій Кривонос і екснардеп Борислав Береза заявляли про те, що Валерія Залужного намагалися заарештувати у 2023 році. Для цього нібито відправили спецпризначенців СБУ.