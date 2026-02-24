"Меня это не особо интересует": Зеленский ответил на критику Залужного

Президент Владимир Зеленский ответил на критику со стороны посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, в условиях войны не время для того, чтобы заниматься политикой.

В то же время он подтвердил, что слышал критику в свой адрес. Об этом Зеленский сказал в интервью изданию Tagesschau.

У Зеленского также спросили о том, считает ли он, что сейчас в Украине продолжается предвыборная кампания, особенно из-за заявлений Залужного. Однако сам президент заявил, что сейчас не время для политики, ведь сейчас страна находится в состоянии войны. Вместо этого он посоветовал обратиться с этим вопросом к самому Залужному.

"Это моя позиция. Другие решили иначе. Мы свободная страна. Мы боремся за независимость и свободу", — отметил Зеленский.

Планирует ли Зеленский увольнять Залужного

Журналисты также спросили у Зеленского о том, не собирается ли он увольнять Валерия Залужного с должности посла Украины в Великобритании, ведь именно к полномочиям президента относятся такие решения.

"Сложилось впечатление, что я хотел его уволить?" — ответил глава государства.

Также у Зеленского уточнили относительно критики со стороны Залужного относительно срыва контрнаступления на юге в 2023 году.

"Все знают мой ответ на эти вопросы. Я не хочу сейчас играть в политику. Я уважаю нашу армию и уважаю то, как она боролась на разных этапах войны против России на протяжении всех этих лет. Больше я ничего не могу сказать. Я не хочу углубляться в эту историю. Меня это не особо интересует", — подчеркнул Зеленский.

Интервью Залужного — что известно

Напомним, ранее Залужный рассказал о том, что между ним и Владимиром Зеленским возникали споры. В частности, тот рассказал, что контрнаступление 2023 года провалилось, потому что Зеленский не выделил достаточно ресурсов.

Также Залужный сообщил, что во время проведения контрнаступления ВСУ на Харьковщине у него в офисе были проведены обыски СБУ.

Впоследствии в СБУ подтвердили проведение следственных действий, однако заверили, что они не имели никакого отношения к Залужному.

Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждал, что в СБУ и ОП просили Залужного отказаться от комментариев, которые он сделал в интервью.

Ранее Валерий Залужный заявил, что пока не рассматривает участие в выборах из-за продолжающейся войны и военного положения. Зато Зеленский раскритиковал Залужного за публичное обсуждение политики.