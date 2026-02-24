"Мене це не особливо цікавить": Зеленський відповів на критику Залужного

Президент Володимир Зеленський відповів на критику з боку посла України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, в умовах війни не час для того, щоб займатися політикою.

Водночас він підтвердив, що чув критику на свою адресу. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю виданню Tagesschau.

У Зеленського також запитали про те, чи вважає він, що наразі в Україні триває передвиборча кампанія, особливо через заяви Залужного. Однак сам президент заявив, що наразі не час для політики, адже наразі країна перебуває у стані війни. Натомість він порадив звернутися з цим питанням до самого Залужного.

"Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна. Ми боремося за незалежність і свободу", — зазначив Зеленський.

Чи планує Зеленський звільняти Залужного

Журналісти також запитали в Зеленського про те, чи не збирається він звільняти Валерія Залужного з посади посла України у Великій Британії, адже саме до повноважень президента належать такі рішення.

"Склалося враження, що я хотів його звільнити?" — відповів глава держави.

Також у Зеленського уточнили щодо критики з боку Залужного щодо зриву контрнаступу на півдні в 2023 році.

"Усі знають мою відповідь на ці питання. Я не хочу зараз грати в політику. Я поважаю нашу армію і поважаю те, як вона боролася на різних етапах війни проти Росії протягом усіх цих років. Більше я нічого не можу сказати. Я не хочу заглиблюватися в цю історію. Мене це не особливо цікавить", — наголосив Зеленський.

Інтерв'ю Залужного — що відомо

Нагадаємо, раніше Залужний розповів про те, що між ним та Володимиром Зеленським виникали суперечки. Зокрема, той розповів, що контрнаступ 2023 року провалився, бо Зеленський не виділив достатньо ресурсів.

Також Залужний повідомив, що під час проведення контрнаступу ЗСУ на Харківщині у нього в офісі були проведені обшуки СБУ.

Згодом в СБУ підтвердили проведення слідчих дій, однак запевнили, що вони не мали жодних стосунків до Залужного.

Нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко стверджував, що у СБУ та ОП просили Залужного відмовитися від коментарів, які він зробив у інтерв'ю.

Раніше Валерій Залужний заявив, що наразі не розглядає участь у виборах через триваючу війну та воєнний стан. Натомість Зеленський розкритикував Залужного за публічне обговорення політики.