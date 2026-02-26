Родственники Миндича летали в Москву после вторжения ВС РФ, — Железняк (видео)

Зять скандального бизнесмена Тимура Миндича Андрдий Журавлев продолжал летать в Россию во время полномасштабной войны.

В частности, он по меньшей мере дважды посещал Москву в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные из слитой базы пересечения российской границы всего лишь за 8,5 месяцев 2023 года, сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Железняк отмечает, что зять Миндича в 90-е годы был криминальным авторитетом.

Один из рейсов был совершен в Тель-Авив, где зять Миндича проживает со своей женой.

"Той самой, из-за которой дом в Швейцарии покупали за 6 млн", — отмечает Железняк.

При этом этот визит был осуществлен вместе с бизнес-партнером Миндича Теймуразом Хихинашвили, который является партнером по бриллиантовому бизнесу.

В то же время эту компанию сначала создал брат Хихинашвили, а затем ее переоформили на фирму, зарегистрированную в Люксембурге. А вот конечными бенефициарами компании были Теймураз Хихинашвили и Тимур Миндич. Официально Миндич вышел из управления этой компанией только в декабре 2024 года.

"Миндич в интервью и рассказывал сказки, что эта связь разорвана еще до полномасштабной войны", — подчеркнул Железняк.

"Позже эти двое компаньонов совершили еще один совместный перелет из РФ, но уже в Дубай. По невероятному совпадению, именно там базируется еще одна фирма Миндича, которая, вероятно и сбывает российские и украинские синтетические бриллианты за границу", — отметил Железняк.

Сами фигуранты пока не комментировали расследование Ярослава Железняка.

Ранее журналисты выяснили, что сестра украинского бизнесмена Тимура Миндича более десяти лет пользовалась элитной квартирой в центре Москвы, принадлежащей семье бывшего высокопоставленного чиновника Кремля.

Дело Тимура Миндича: что об этом известно

В 2025 году НАБУ и САП провели масштабную антикоррупционную операцию в сфере энергетики. Детективы провели обыски в квартире бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича в Киеве, который, по данным СМИ, якобы сбежал из страны за несколько часов до следственных действий.

Следствие установило, что участники схемы в "Энергоатоме" получали 10-15% от контрактов, навязывая контрагентам "откаты" за избежание блокировки платежей — так называемый "шлагбаум". В схему входили бывший советник министра энергетики, руководитель по физзащите "Энергоатома", четверо работников бэк-офиса и бизнесмен, который руководил организацией.

Также недавно НАБУ и САП направили документы в Интерпол для объявления в розыск фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые сейчас находятся в Израиле.

Кроме того, директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос рассказал, что сейчас готовится запрос на экстрадицию подозреваемого в коррупции Тимура Миндича в Украину. По словам Кривоноса, бюро сотрудничает с около десятью международными юрисдикциями, в частности стран Европейского Союза, для получения сведений о финансовых транзакциях, счетах и имуществе.