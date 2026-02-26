Родичі Міндіча літали до Москви після вторгнення ЗС РФ, — Железняк (відео)

Зять скандального бізнесмена Тімура Міндіча Андрдій Журавльов продовжував літати до Росії під час повномасштабної війни.

Зокрема, він щонайменше двічі відвідував Москву в 2023 році. Про це свідчать дані зі злитої бази перетину російського кордону всього лише за 8,5 місяців 2023 року, повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Железняк наголошує, що зять Міндіча в 90-ті роки був кримінальним авторитетом.

Один з рейсів було здійсено до Тель-Авіва, де зять Міндіча проживає зі своєю дружиною.

"Тою самою, через яку будинок у Швейцарії купували за 6 млн", — відзначає Железняк.

При цьому цей візит було здійснено разом з бізнес-партнером Міндіча Теймуразом Хіхінашвілі, який є партнером по діамантовому бізнесу.

Водночас цю компанію спочатку створив брат Хіхінашвілі, а потім її переоформили на фірму, яка зареєстрована в Люксембурзі. А от кінцевими бенефіцеарами компанії були Теймураз Хіхінашвілі та Тимур Міндіч. Офіційно Міндіч вийшов з управління цією компанією лише в грудні 2024 року.

"Міндіч в інтерв'ю і розповідав казки, що цей зв'язок розірвано ще до повномасштабної війни", — наголосив Железняк.

"Пізніше ці двоє компаньйонів здійснили ще один спільний переліт з рф, але вже до Дубая. За неймовірним співпадінням, саме там базується ще одна фірма Міндіча, яка, ймовірно і збуває російські та українські синтетичні діаманти за кордон", — зазначив Железняк.

Самі фігуранти наразі не коментували розслідування Ярослава Железняка.

Раніше журналісти з'ясували, що сестра українського бізнесмена Тимура Міндіча понад десять років користувалася елітною квартирою в центрі Москви, що належить родині колишнього високопосадовця Кремля.

Справа Тимура Міндіча: що про це відомо

У 2025 році НАБУ та САП провели масштабну антикорупційну операцію у сфері енергетики. Детективи провели обшуки у помешканні бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тімура Міндіча в Києві, який, за даними ЗМІ, нібито втік з країни за кілька годин до слідчих дій.

Слідство встановило, що учасники схеми в "Енергоатомі" отримували 10–15% від контрактів, нав’язуючи контрагентам "відкати" за уникнення блокування платежів — так званий "шлагбаум". До схеми входили колишній радник міністра енергетики, керівник з фіззахисту "Енергоатому", четверо працівників бек-офісу та бізнесмен, який керував організацією.

Також нещодавно НАБУ та САП направили документи в Інтерпол для оголошення у розшук фігурантів справи "Мідас" Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, які нині перебувають в Ізраїлі.

Крім того, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розповів, що наразі готується запит на екстрадицію підозрюваного в корупції Тимура Міндіча в Україну. За словами Кривоноса, бюро співпрацює з близько десятьма міжнародними юрисдикціями, зокрема країн Європейського Союзу, для отримання відомостей щодо фінансових транзакцій, рахунків і майна.