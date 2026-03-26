"Имеет критическое значение для России": в Кремле назвали "главную тему" мирных переговоров

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмтро Песков заявил, что на переговорах о мире "территориальный вопрос — главная тема, и по ней до сих пор нет никакого прогресса".

Пресс-секретарь российского диктатора сказал, что территориальные вопросы "имеют критическое значение для России, а они пока не согласованы". Об этом он сказал во время своего брифинга, пишет российское агенство "ТАСС".

"Такие вопросы, как территориальное, — это главная тема для обсуждения. По ним не было никакого прогресса. Его нет до сих пор", — отметил Песков и в очередной раз повторил, что якобы "Москва сохраняет открытость и заинтересованность в продолжении переговоров".

Он назвал публикации американских СМИ, что якобы еще в феврале РФ была близка к заключению мирного соглашения по Украине, но перестала быть заинтересованной в этом после начала военной операции США и Израиля против Ирана, "абсолютно ложными выдумками".

"Действительно, в ходе состоявшихся раундов трехсторонних переговоров удалось продвинуться в направлении урегулирования, но основные вопросы, представляющие критический интерес для российской стороны, по-прежнему не были согласованы", — сказал Песков.

Переговоры о мире: что известно

19 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении переговорного процесса по завершению войны и сообщил о подготовке новой встречи украинской делегации с США в ближайшее время.

24 марта украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на одного из членов команды Зеленского, который имел возможность ознакомиться с результатами последнего раунда переговоров 21-22 марта, писало, что американская сторона пока не видит реальных точек соприкосновения с Украиной по ключевому вопросу — дальнейшего присутствия ВСУ на Донбассе. Если так пойдет и дальше, США рассматривают вариант выхода из переговорного процесса, чтобы сосредоточиться на других внешнеполитических вызовах.

25 марта издание The New York Times писало, что в начале 2026 года Кремль оказался перед риском серьезного экономического кризиса, и это могло подтолкнуть главу РФ к переосмыслению войны против Украины. Однако эскалация на Ближнем Востоке, фактически сняли с Москвы часть давления и изменили ее расчеты.

Также 25 марта президент Зеленский в интервью агентству Reuters рассказал, что Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности, необходимые для заключения мирного соглашения, только при условии передачи всей территории Донбасса под контроль России.