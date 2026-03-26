"Має критичне значення для Росії": в Кремлі назвали "головну тему" мирних переговорів

Речник Володимира Путіна Дмтро Пєсков заявив, що на переговорах про мир "територіальне питання – головна тема, і щодо неї досі немає жодного прогресу".

Прессекретар російського диктатора сказав, що територіальні питання "мають критичне значення для Росії, а вони поки що не узгоджені". Про це він сказав під час свого брифінгу, пише російське агенство "ТАСС".

"Такі питання, як територіальне, — це головна тема для обговорення. Щодо них не було жодного прогресу. Його немає й досі", — зазначив Пєсков і вкотре повторив, що нібито "Москва зберігає відкритість і зацікавленість у продовженні переговорів".

Він назвав публікації американських ЗМІ, що нібито ще в лютому РФ була близька до укладення мирної угоди щодо України, але перестала бути зацікавленою в цьому після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, "абсолютно неправдивими вигадками".

Відео дня

"Дійсно, під час раундів тристоронніх переговорів, що відбулися, вдалося просунутися в напрямку врегулювання, але основні питання, що становлять критичний інтерес для російської сторони, як і раніше, не були узгоджені", — сказав Пєсков.

Переговори про мир: що відомо

19 березня президент України Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу щодо завершення війни та повідомив про підготовку нової зустрічі української делегації зі США найближчим часом.

24 березня українське видання "Українська правда"з посиланням на одного із членів команди Зеленського, який мав змогу ознайомитись із результатами останнього раунду переговорів 21–22 березня, писало, що американська сторона наразі не бачить реальних точок дотику з Україною щодо ключового питання — подальшої присутності ЗСУ на Донбасі. Якщо так піде і далі, США розглядають варіант виходу з переговорного процесу, аби зосередитися на інших зовнішньополітичних викликах.

25 березня видання The New York Times писало, що на початку 2026 року Кремль опинився перед ризиком серйозної економічної кризи, і це могло підштовхнути главу РФ до переосмислення війни проти України. Однак ескалація на Близькому Сході, фактично зняли з Москви частину тиску і змінили її розрахунки.

Також 25 березня президент Зеленський в інтерв'ю агентству Reuters розповів, що Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки, необхідні для укладення мирної угоди, лише за умови передання всієї території Донбасу під контроль Росії.