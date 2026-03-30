Украина пытается привлечь богатые государства Ближнего Востока к совместному противодействию РФ, — СМИ

Украина активизировала контакты со странами Ближнего Востока, поскольку стремится привлечь к сотрудничеству финансово мощные государства региона для противодействия России. Основная цель — убедить эти страны, которые после начала полномасштабного вторжения в 2022 году преимущественно придерживались нейтральной позиции, в наличии общих угроз и целесообразности более тесного взаимодействия с Киевом.

Как пишет издание The Wall Street Journal, во время визитов в Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию президент Владимир Зеленский презентовал украинский опыт в сфере безопасности и отмечал схожесть вызовов, с которыми сталкиваются Украина и государства региона. В частности, речь идет об использовании ударных беспилотников, которые применяются как Россией против Украины, так и Ираном против стран Персидского залива.

"Украину атакуют фактически такими же ударными дронами, как и страны Ближнего Востока и региона Персидского залива. Мы должны объединить наши возможности, чтобы люди могли жить в мире в Европе, на Ближнем Востоке и в других частях мира", — цитирует издание Зеленского.

В материале отмечается, что после 2022 года большинство государств Ближнего Востока занимали сдержанную позицию относительно войны. Они участвовали в дипломатических процессах и способствовали обменам пленными, однако не вводили санкций против России и не прибегали к ее политической изоляции, учитывая ее роль на мировом энергетическом рынке.

Во время переговоров украинская сторона подчеркивала, что атаки дронами, с которыми сталкиваются страны региона, имеют общую технологическую основу с ударами по Украине. В этом контексте Киев предлагает партнерам собственный опыт противодействия таким угрозам, который включает использование мобильных подразделений противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы и дронов-перехватчиков.

По данным The Wall Street Journal, после начала иранских атак ряд стран обратился к Украине с просьбой поделиться соответствующими наработками. В частности, Украина направила в регион более 200 военных специалистов, которые оценивают уровень безопасности, анализируют защиту инфраструктуры и дают рекомендации по усилению противовоздушной обороны.

Кроме сотрудничества в сфере безопасности, во время визитов обсуждались вопросы политической поддержки, санкционной политики в отношении России и Ирана, а также участия стран региона в восстановлении Украины и развитии энергетического сектора.

Непосредственным результатом переговоров стало подписание долгосрочных соглашений: Украина заключила 10-летние договоренности о сотрудничестве с Саудовской Аравией и Катаром, еще одно соглашение готовится с Объединенными Арабскими Эмиратами. Как отмечает издание, эти договоренности предусматривают, в частности, развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Также во время переговоров поднимался вопрос энергетического сотрудничества, в частности возможности долгосрочных поставок энергоносителей на фоне нестабильности глобальных рынков.

"Наши резервы привязаны к контрактам...Но когда возникает дефицит, этот подход может сработать — или может замедлить процесс. Именно поэтому нам нужны долгосрочные соглашения со странами-производителями энергии", — заявил президент Украины.

Сотрудничество Киева со странами Ближнего Востока — что известно

Напомним, что Министерства обороны Украины и Саудовской Аравии подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, которое предусматривает развитие технологического взаимодействия, заключение контрактов и привлечение инвестиций. Документ закладывает основу для углубления партнерства в сфере безопасности, в частности с учетом украинского опыта противодействия ракетным и дроновым атакам, а также предусматривает расширение сотрудничества в энергетической отрасли.

Кроме того, на следующий день Украина договорилась с Катаром о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере сроком минимум на 10 лет. Подписанное между Генштабами соглашение предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводств и технологическое партнерство, а также учитывает украинский опыт противодействия ракетным и дроновым атакам.

Также Фокус писал, что США не заинтересованы, чтобы Украина напрямую поставляла свои БпЛА и оружие странам Ближнего Востока, а сами получают их для перепродажи. По словам депутата Сергея Рахманина, это обусловлено политикой и коммерческой выгодой США на рынке оборонных систем.