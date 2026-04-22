Порошенко через суд поделил имущество с женой: он так может обойти санкции, — СМИ

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко выиграла судебный спор, где рассматривался иск против ее мужа. Поэтому супругам разрешили поделить имущество, которое принадлежит на праве общей совместной собственности супругам.

Соответствующее решение принял Винницкий апелляционный суд, который рассматривал жалобу на решение Крыжопольского районного суда Винницкой области.

"Решение Винницкого городского суда Винницкой области от 03 февраля 2026 года отменить и принять новое. Поделить имущество, принадлежащее на праве общей совместной собственности супругам", — говорится в постановлении.

Суд постановил признать за Мариной Порошенко право собственности на 8190 акций на ПАО "ЗНКИФ ПРАЙМ ЭССЕТС КЭПИТАЛ". Согласно балансовой стоимости активов на последний отчетный период, стоимость 8190 акций составляет более 8,3 миллиарда грн.

Также речь идет об имуществе на общую сумму более 8,5 миллиарда гривен.

Зато за самим Порошенко суд признал право личной частной собственности на мотоцикл HONDA CMX 1100D, полуприцеп KING TRAILERS, автомобиль VOLVO S90 2.0 T8 INSCRIPTION и тому подобное.

Он также имеет права на начисленную, но не выплаченную часть правового образования без статуса юридического лица Сиквент (Швайц) АГ (предыдущее наименование: Ротшильд Траст (Швайц) АГ) на сумму 20 миллионов долларов, а также на наличные деньги в размере более 3,1 миллиарда гривен.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

Иск Марины Порошенко против Петра Порошенко

В апреле 2025 года Марина Порошенко обратилась в суд с иском о разделе с имущества с Петром Порошенко. Общая цена иска составляла более 17 миллиардов гривен. В то же время адвокат Порошенко в комментарии Liga.net тогда заверил, что речь идет не о разводе.

Однако менее чем через месяц суд решил закрыть дело из-за отсутствия предмета спора. В то же время сторона Петра Порошенко просила вынести решение еще на подготовительном заседании, ведь "ответчик не отрицает требований".

Адвокат Марины Порошенко взамен настаивала, что ее клиентка имеет право на долю общего имущества, приобретенного в браке, поскольку не находится под санкциями.

Вынесенное решение суда адвокат Порошенко Илья Новиков назвал тогда ошибочным, ведь "предмет спора существует тогда, когда исковое заявление подано в соответствии с законом". Зато он утверждал, что иск подан не для того, чтобы скрыть или переписать состояние бывшего презиеднта, а дать возможность Марине Порошенко на использование своей доли имущества, ведь она не находится под действием санкций.

Зато в "Европейской солидарности" еще в апреле 2025 года заявили, что иск Марины Порошенко к ее мужу — юридическая мера для обхода санкций, которые "делают невозможным любые сделки со стороны Порошенко, включая финансирование помощи ВСУ".

Порошенко может обходить санкции

В то же время "Украинская правда" отмечает, что этот иск был подан для того, чтобы иметь возможность обходить санкции.

Еще после информации о первом иске политолог Петр Олещук заявлял, что юристы уже называли "потуги" Порошенко — мошенничеством.

"Он использует суд незаконно: у них с Мариной отсутствует предмет спора, как таковой. Потому что они не разводятся, у них отсутствует брачный контракт и т.д. Поэтому о каком разделе имущества может идти речь? То есть, попыткой через суд поделить имущество, Порошенко не просто хочет обойти санкции. Так Петр планирует обмануть закон и государство, что уже делал десятки раз", — отмечал Олещук.

Напомним, 12 февраля 2025 года СНБО ввел бессрочные санкции в отношении Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Виктора Медведчука и Константина Жеваго.

Петр Порошенко заявил, что решение СНБО является неконституционным и политически мотивированным.