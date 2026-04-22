Порошенко через суд поділив майно з дружиною: він так може обійти санкції, — ЗМІ

Дружина колишнього президента України Петра Порошенка Марина Порошенко виграла судовий спір, де розглядався позов проти її чоловіка. Відтак подружжю дозволили поділити майно, яке належить на праві спільної сумісної власності подружжю.

Відповідне рішення ухвалив Вінницький апеляційний суд, який розглядав скаргу на рішення Крижопільського районного суду Вінницької області.

"Рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 03 лютого 2026 року скасувати і ухвалити нове. Поділити майно, яке належить на праві спільної сумісної власності подружжю", — говориться в ухвалі.

Суд постановив визнати за Мариною Порошенко право власності на 8190 акцій на ПАТ "ЗНКІФ ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ". Відповідно до балансової вартості активів на останній звітний період, вартість 8190 акцій становить понад 8,3 мільярда грн.

Також ідеться про майно на загальну суму більш як 8,5 мільярда гривень.

Натомість за самим Порошенком суд визнав право особистої приватної власності на мотоцикл HONDA CMX 1100D, напівпричіп KING TRAILERS, автомобіль VOLVO S90 2.0 T8 INSCRIPTION тощо.

Він також має права на нараховану, але не виплачену частину правового утворення без статусу юридичної особи Сіквент (Швайц) АҐ (попереднє найменування: Ротшильд Траст (Швайц) АҐ) на суму 20 мільйонів доларів, а також на готівку у розмірі понад 3,1 мільярда гривень.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня її проголошення.

Позов Марини Порошенко проти Петра Порошенка

У квітні 2025 року Марина Порошенко звернулася до суду з позовом про поділ з майна із Петром Порошенком. Загальна ціна позову складала понад 17 мільярдів гривень. Водночас адвокат Порошенка у коментарі Liga.net тоді запевнив, що йдеться не про розлучення.

Однак менш як за місяць суд вирішив закрити справу через відсутність предмета спору. Водночас сторона Петра Порошенка просила винести рішення ще на підготовчому засіданні, адже "відповідач не заперечує вимог".

Адвокатка Марини Порошенко натомість наполягала, що її клієнтка має право на частку спільного майна, придбаного в шлюбі, оскільки не перебуває під санкціями.

Винесене рішення суду адвокат Порошенка Ілля Новіков назвав тоді помилковим, адже "предмет спору існує тоді, коли позовна заява подана відповідно до закону". Натомість він стверджував, що позов подано не для того, щоб приховати чи переписати статки колишнього презиеднта, а дати змогу Марині Порошенко на використання своєї частку майна, адже вона не перебуває під дією санкцій.

Натомість у "Європейській солідарності" ще в квітні 2025 року заявили, що позов Марини Порошенка до її чоловіка — юридичний захід для обходу санкцій, які "унеможливлюють будь-які правочини з боку Порошенка, включно з фінансуванням допомоги ЗСУ".

Порошенко може обходити санкції

Водночас "Українська правда" відзначає, що цей позов було подано задля того, аби мати можливість обходити санкції.

Ще після інформації про перший позов політолог Петро Олещук заявляв, що юристи вже називали "потуги" Порошенка – шахрайством.

"Він використовує суд незаконно: в них з Мариною відсутній предмет спору, як такий. Бо вони не розлучаються, в них відсутній шлюбний контракт і т.ін. Тож про який розподіл майна може йти мова? Тобто, спробою через суд поділити майно, Порошенко не просто хоче обійти санкції. Так Петро планує обдурити закон і державу, що вже робив десятки разів", — зазначав Олещук.

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року РНБО запровадила безстрокові санкції щодо Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Віктора Медведчука і Костянтина Жеваго.

Петро Порошенко заявив, що рішення РНБО є неконституційним і політично вмотивованим.