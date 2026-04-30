"Уклонистам" могут снять все штрафы перед выборами, — нардеп

Идея снять все ограничения, которые были наложены на людей, уклоняющихся от прохождения военной службы, обсуждается и, вероятно, будет реализована перед выборами, заявил нардеп Камельчук.

В то же время сам депутат полностью поддерживает такую идею. Об этом нардеп фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук сказал в интервью каналу "Инсайдер".

Начало с 31:19

По его словам, в определенный момент перед выборами будут сняты все штрафы за не обновленные данные. Однако, "это выглядит так, что мы вас побили, мы вас прощаем", отметил нардеп.

"Должна ли быть подобная вещь сделана, штрафы аннулированы? Однозначно да. Сделать это абсолютно несложно. Сделать какие-то будущие налоговые платежи и так далее", — заявил Камельчук.

Он также раскритиковал идею наказывать тех, кто находится за границей. Вместо этого, считает депутат, нужно думать о том, как мотивировать этих людей вернуться в Украину.

Відео дня

"Вместо того, чтобы говорить, как улучшить в будущем жизнь в общинах, строить бизнес, создавать рабочие места мы говорим о том, как наказать тех украинцев, которые спаслись от войны", — отметил Камельчук.

Он раскритиковал систему за то, что некоторые мужчины смогли сбежать за границу.

