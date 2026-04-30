"Ухилянтам" можуть зняти всі штрафи перед виборами, — нардеп

Ідея зняти всі обмеження, які були накладені на людей, що ухиляються від проходження військової служби, обговорюється і, ймовірно, буде реалізована перед виборами, заявив нардеп Камельчук.

Водночас сам депутат повністю підтримує таку ідею. Про це нардеп фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук сказав у інтерв'ю каналу "Інсайдер".

За його словами, у певний момент перед виборами будуть зняті всі штрафи за не оновлені дані. Однак, "це виглядає так, що ми вас побили, ми вас прощаємо", зазначив нардеп.

"Чи має бути подібна річ зроблена, штрафи анульовані? Однозначно так. Зробити це абсолютно нескладно. Зробити якісь майбутні податкові платежі і так далі", — заявив Камельчук.

Він також розкритикував ідею карати тих, хто перебуває за кордоном. Замість цього, вважає депутат, потрібно думати про те, як мотивувати цих людей повернутися в Україну.

"Замість того, щоб говорити, як покращити в майбутньому життя в громадах, будувати бізнес, створювати робочі місця ми говоримо про те, як покарати тих українців, які врятувалися від війни", — зазначив Камельчук.

Він розкритикував систему за те, що деякі чоловіки змогли втекти за кордон.

Нагадаємо, що раніше юристи пояснили у коментарі Фокусу, коли саме українці можуть втратити гроші та чи можна оскаржити штраф від ТЦК.

Також стало відомо, що в Україні планують збільшити штрафи від семи до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за незаконний виїзд та перебування за кордоном військовозобов'язаних.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку. Посадовець вважає, що вони мають допомагати своїй країні.

Володимир Зеленський погодився із словами канцлера Фрідріха Мерца. За словами президента, повернення українських чоловіків — це передусім питання справедливості та ротації.

Раніше Фокус писав, що деякі громадяни мають право на бронювання від мобілізації в Україні. Проте, за словами юристки, це не звільняє їх від обов’язку проходити військово-лікарську комісію.