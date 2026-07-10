Верховный суд отказал Порошенку в отмене санкций СНБО: что будет дальше

Верховный Суд отказал Петру Порошенко в удовлетворении иска об отмене санкций Совета национальной безопасности и обороны, введенных против него в 2025 году.

Об этом сообщили во время трансляции судебного заседания.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил иск народного депутата и лидера партии "Европейская солидарность" к президенту Украины об отмене утвержденных им санкций СНБО.

По словам сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, оглашение решения суда длилось всего минуту. Она сообщила, что защита Порошенко будет обжаловать это решение и планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

Полный текст решения суд должен огласить через пять дней. В пресс-службе "Европейской солидарности" сообщили, что "решение принято с двумя особыми мнениями судей".

Відео дня

Геращенко также заявила, что в ходе рассмотрения дела власти ввели новые санкции против Борислава Березы. По её мнению, это свидетельствует об уверенности Банковой в собственной безнаказанности.

"Европейский парламент и Парламентская ассамблея ОБСЕ уже осудили незаконные санкции в отношении лидера оппозиции. Такие решения не приближают Украину к Европе, а подрывают верховенство права и демократические принципы", — заявила депутат.

Санкции против Петра Порошенко были введены 12 февраля 2025 года. Они предусматривают, в частности, блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за границу, запрет на приобретение в собственность земельных участков и приостановку отдельных соглашений, в частности в сфере безопасности и обороны. Санкции являются бессрочными.

Сам Порошенко ранее называл введенные против него санкции "антиконституционными" и "политически мотивированными", а после решения суда заявил, что рассчитывает выиграть дело в ЕСПЧ. Решение Верховного Суда вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Санкции против Порошенко — что известно

Напомним, о введении санкций СНБО в отношении Петра Порошенко первым сообщило издание Forbes Ukraine со ссылкой на собственные источники. По информации собеседника журналистов, соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Также сообщалось, что санкции могут быть связаны с подозрением в государственной измене.

После этого Петр Порошенко опубликовал обращение на своем YouTube-канале. Он отверг все обвинения, заявил, что и впредь будет поддерживать украинскую армию, хотя и признал, что после замораживания активов это будет сложнее. Кроме того, политик раскритиковал действия президента Владимира Зеленского и обвинил власть в подготовке к избирательному процессу.

Впоследствии Владимир Зеленский объяснил, почему подписал указ о введении санкций против Порошенко. После этого депутаты фракции "Европейская солидарность" сорвали заседание Верховной Рады.