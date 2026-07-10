Верховний суд відмовив Порошенку в скасуванні санкцій РНБО: що буде далі

Верховний Суд відмовив Петру Порошенку в задоволенні позову про скасування санкцій Ради національної безпеки і оборони, запроваджених проти нього у 2025 році.

Про це повідомили під час трансляції судового засідання.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду не задовольнив позов народного депутата та лідера партії “Європейська солідарність” до президента України щодо скасування затверджених ним санкцій РНБО.

За словами співголови фракції “Європейська солідарність” Ірини Геращенко, оголошення рішення суду тривало лише хвилину. Вона повідомила, що захист Порошенка оскаржуватиме це рішення та планує звернутися до Європейського суду з прав людини.

Повний текст рішення суд має оголосити через п'ять днів. У пресслужбі “Європейської солідарності” повідомили, що “рішення ухвалено з двома окремими думками суддів”.

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Геращенко також заявила, що під час розгляду справи влада запровадила нові санкції проти Борислава Берези. На її думку, це свідчить про впевненість Банкової у власній безкарності.

“Європейський парламент і Парламентська асамблея ОБСЄ вже засудили незаконні санкції проти лідера опозиції. Такі рішення не наближають Україну до Європи, а підривають верховенство права та демократичні принципи”, — заявила депутатка.

Санкції проти Петра Порошенка ввели 12 лютого 2025 року. Вони передбачають, зокрема, блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталу за кордон, заборону набувати у власність земельні ділянки та припинення окремих угод, зокрема у сфері безпеки й оборони. Санкції є безстроковими.

Сам Порошенко раніше називав запроваджені проти нього санкції “антиконституційними” та “політично мотивованими”, а після рішення суду заявив, що розраховує виграти справу в ЄСПЛ. Рішення Верховного Суду набуде чинності після закінчення строку на подання апеляційної скарги.

Санкції проти Порошенка — що відомо

Нагадаємо, про запровадження санкцій РНБО проти Петра Порошенка першим повідомило видання Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела. За інформацією співрозмовника журналістів, відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Також повідомлялося, що санкції можуть бути пов'язані з підозрою у державній зраді.

Після цього Петро Порошенко оприлюднив звернення на своєму YouTube-каналі. Він відкинув усі звинувачення, заявив, що й надалі підтримуватиме українську армію, хоча визнав, що після блокування активів це буде складніше. Крім того, політик розкритикував дії президента Володимира Зеленського та звинуватив владу в підготовці до виборчого процесу.

Згодом Володимир Зеленський пояснив, чому підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка. Після цього депутати фракції “Європейська солідарність” зірвали засідання Верховної Ради.