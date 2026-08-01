Не хочет "искусственно втягиваться в политику": Федоров объяснил, пойдет ли в оппозицию к Зеленскому

Михаил Федоров не намерен после увольнения переходить в оппозицию президенту Владимиру Зеленскому или использовать общественную поддержку для собственной политической карьеры. В целом его позиция остается неизменной — к правительству оно может вернуться только на должность министра обороны.

Как рассказал бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью изданию The New York Times, он намеренно не хочет превращать свою отставку в политическое противостояние и не планирует участвовать в протестах, участники которых требуют его возвращения в Миноборону.

"Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику. И не рассматриваю ее как политическую борьбу", — заявил он.

В то же время эксминистр отметил, что не видит смысла возвращаться в команду президента на какой-либо другой пост. По его словам, единственным вариантом для возвращения к власти могло быть только восстановление его в должности министра обороны.

Відео дня

Кроме того, в разговоре с журналистами Михаил Федоров пояснил, что основная причина конфликтов, возникших во время его работы в оборонном ведомстве. По его словам, он столкнулся с сопротивлением части военного руководства, чиновников и представителей оборонной промышленности из-за изменения подходов к ведению войны и закупкам вооружения. В частности, отдельные лоббисты оборонных компаний активно добивались его увольнения, а сами же споры касались не только военной стратегии, но и борьбы с коррупцией.

"Теперь, по его словам, он хочет, чтобы перетягивание каната между протестующими и президентом было сосредоточено не на его собственной работе, а на стратегии в войне", — цитирует его издание.

По его убеждению, несмотря на кадровые изменения, курс на технологическую модернизацию украинской армии уже не удастся свернуть, поскольку будущее войны за беспилотниками, роботизированными комплексами и системами с искусственным интеллектом, позволяющими минимизировать потери среди военных.

Он объяснил, что сейчас именно дроны наносят примерно 95% потерь российским войскам на фронте, а также опережают по эффективности артиллерию, танки и другие традиционные виды вооружения. В общем, главной задачей является сохранение жизни украинских защитников, поэтому боевые задачи должны выполнять работы и беспилотные системы везде, где это возможно.

Кроме того, за время работы в Минобороны также были существенно изменены подходы к закупкам: долю финансирования дронов и другого высокотехнологичного вооружения увеличили с 60% до 90%. Также были внедрены цифровые решения, позволяющие военным самостоятельно выбирать необходимое оборудование через специальную онлайн-платформу.

Как пояснил Федоров журналистам, независимо от того, вернется ли он в будущем в государственную службу, будет в дальнейшем поддерживать развитие новейших военных технологий.

Отставка Федорова – что об этом известно

Напомним, что 15 июля Верховная Рада уволила Михаила Федорова с должности министра обороны. По информации СМИ, одной из причин кадрового решения стали разногласия между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны и обеспечению украинской армии.

Уже на следующий день после увольнения Михаила Федорова в его поддержку в разных городах Украины начались массовые акции протеста. Тысячи человек выходили на улицы с картонными плакатами, требуя вернуть эксминистра на должность, а митинги продолжались более двух недель. В частности, 31 июля в Киеве, Львове, Днепре и других городах снова состоялись протестные шествия : только в столице около тысячи участников прошли по центральным улицам с украинскими флагами и лозунгами в поддержку реформ в Министерстве обороны, борьбе с коррупцией и возвращении Федорова.

Следует заметить, что после отставки Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что видит Михаила Федорова в своей команде и предлагал ему несколько вариантов дальнейшей работы. В частности, по данным СМИ, президент предлагал ему возглавить Кабинет Министров после отставки Юлии Свириденко, а также занять должности вице-премьер-министра по технологическому развитию и вице-премьер-министра по военным новациям, который должен координировать внедрение современных технологий в сфере обороны. Однако, как следует из последнего заявления самого Федорова, он не согласился ни на одно из этих предложений и подчеркнул, что готов вернуться к власти только в статусе министра обороны.

Также Фокус писал, что, по данным источников "РБК-Украина", президент Владимир Зеленский не планирует повторно назначать Михаила Федорова министром обороны, несмотря на длительные протесты в его поддержку. По информации собеседников издания, глава государства видит во главе Минобороны Евгения Хмару.