Не хоче "штучно втягуватися у політику": Федоров пояснив, чи піде в опозицію до Зеленського

Михайло Федоров не має наміру після звільнення переходити в опозицію до президента Володимира Зеленського чи використовувати суспільну підтримку для власної політичної кар'єри. В цілому, його позиція залишається незмінною — до уряду він може повернутися лише на посаду міністра оборони.

Як розповів колишній міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю виданню The New York Times, він свідомо не хоче перетворювати свою відставку на політичне протистояння та не планує брати участь у протестах, учасники яких вимагають його повернення до Міноборони.

"Я не хочу, щоб ця ситуація штучно втягувала мене в політику. І не розглядаю її як політичну боротьбу", — заявив він.

Водночас ексміністр зазначив, що не бачить сенсу повертатися до команди президента на будь-яку іншу посаду. За його словами, єдиним варіантом для повернення до влади могло б бути лише відновлення його на посаді міністра оборони.

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Крім того, у розмові із журналістами Михайло Федоров пояснив, що основну причину конфліктів, які виникли під час його роботи в оборонному відомстві. За його словами, він зіткнувся з опором частини військового керівництва, чиновників та представників оборонної промисловості через зміну підходів до ведення війни та закупівель озброєння. Зокрема, окремі лобісти оборонних компаній активно домагалися його звільнення, а самі ж суперечки стосувалися не лише військової стратегії, а й боротьби з корупцією.

"Тепер, за його словами, він хоче, щоб перетягування каната між протестувальниками та президентом зосереджувалося не на його власній роботі, а на стратегії у війні", — цитує його видання.

На його переконання, попри кадрові зміни, курс на технологічну модернізацію української армії вже не вдасться згорнути, оскільки майбутнє війни — за безпілотниками, роботизованими комплексами та системами зі штучним інтелектом, які дозволяють мінімізувати втрати серед військових.

Він пояснив, що зараз саме дрони завдають приблизно 95% втрат російським військам на фронті, а також випереджають за ефективністю артилерію, танки та інші традиційні види озброєння. Загалом, головним завданням є збереження життя українських захисників, а тому бойові завдання мають виконувати роботи й безпілотні системи всюди, де це можливо.

Крім того, за час роботи в Міноборони також було суттєво змінено підходи до закупівель: частку фінансування дронів та іншого високотехнологічного озброєння збільшили з 60% до 90%. Також було впроваджено цифрові рішення, які дали змогу військовим самостійно обирати необхідне обладнання через спеціальну онлайн-платформу.

Як пояснив Федоров журналістам, незалежно від того, чи повернеться він у майбутньому до державної служби, надалі підтримуватиме розвиток новітніх військових технологій.

Відставка Федорова — що про це відомо

Нагадаємо, що 15 липня Верховна Рада звільнила Михайла Федорова з посади міністра оборони. За інформацією ЗМІ, однією з причин кадрового рішення стали розбіжності між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни та забезпечення українського війська.

Вже наступного дня після звільнення Михайла Федорова на його підтримку в різних містах України почалися масові акції протесту. Тисячі людей виходили на вулиці з картонними плакатами, вимагаючи повернути ексміністра на посаду, а мітинги тривали понад два тижні. Зокрема, 31 липня в Києві, Львові, Дніпрі та інших містах знову відбулися протестні ходи: лише у столиці близько тисячі учасників пройшли центральними вулицями з українськими прапорами та гаслами на підтримку реформ у Міністерстві оборони, боротьби з корупцією та повернення Федорова.

Варто зауважити, що після відставки Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що бачить Михайла Федорова у своїй команді та пропонував йому кілька варіантів подальшої роботи. Зокрема, за даними ЗМІ, президент пропонував йому очолити Кабінет Міністрів після відставки Юлії Свириденко, а також обійняти посади віцепрем'єр-міністра з технологічного розвитку та віцепрем'єр-міністра з військових новацій, який мав би координувати впровадження сучасних технологій у сфері оборони. Однак, як випливає з останньої заяви самого Федорова, він не погодився на жодну з цих пропозицій і наголосив, що готовий повернутися до влади лише у статусі міністра оборони.

Також Фокус писав, що, за даними джерел "РБК-Україна", президент Володимир Зеленський не планує повторно призначати Михайла Федорова міністром оборони, попри тривалі протести на його підтримку. За інформацією співрозмовників видання, глава держави бачить на чолі Міноборони Євгена Хмару.