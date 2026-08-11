Юлия Свириденко может возглавить "Нафтогаз": голоса за ее назначение уже собраны, — Гончаренко

Юлию Свириденко могут назначить председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Решение о её назначении уже одобрили члены наблюдательного совета компании, а необходимые голоса, по словам народного депутата Алексея Гончаренко, удалось собрать.

Как написал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram, всех необходимых участников уже проинформировали о решении о назначении Свириденко.

"Решение о назначении Юлии Свириденко председателем НАК "Нафтогаз" принято. Всем сообщили. Голоса в наблюдательном совете собрали", — заявил Гончаренко.

Он также обратил внимание на отсутствие у Свириденко профессионального опыта именно в энергетической сфере. В то же время депутат отметил, что это, по его мнению, не обязательно должно стать препятствием для назначения.

"Юлию можно поздравить с тем, что она получает одну из самых высоких зарплат в стране", — написал Гончаренко.

Відео дня

Кроме того, он подверг сомнению аргумент об отсутствии у Свириденко опыта работы в энергетике, проведя параллель с назначением других должностных лиц.

Публикация Алексея Гончаренко в Telegram Фото: Скриншот

В то же время народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в целом считает назначение Свириденко главой "Нафтогаза" неплохим решением.

По его словам, назначение Свириденко на эту должность может положительно повлиять на сотрудничество компании с международными партнерами и привлечение финансирования. Депутат также отметил, что на данный момент сложно говорить о большом количестве сильных кандидатов, которые могли бы возглавить компанию.

"При Свириденко иностранные партнеры будут вкладывать средства в НАК", — отметил Железняк.

Он добавил, что не видит в таком кадровом решении признаков "предательства", и высказал предположение, что работа в "Нафтогазе" может больше подходить Свириденко, чем должность в правительстве.

Сама Юлия Свириденко пока публично не прокомментировала информацию о своем возможном назначении на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Отставка Юлии Свириденко — что об этом известно

Напомним, что 12 июля Юлия Свириденко подтвердила свой уход с поста премьер-министра Украины после встречи с Владимиром Зеленским. Она рассказала, что обсудила с президентом дальнейшее сотрудничество и формат новой работы, а также заявила о готовности продолжить работу на благо Украины.

Впоследствии Юлии Свириденко предложили должность посла Украины в США после её отставки с поста премьер-министра. В то же время, по данным трех источников "Суспильного", по состоянию на 14 июля она не согласилась на это предложение и не рассматривала эту должность для себя.

Кроме того, Фокус сообщал, что перед отставкой Юлия Свириденко поговорила с Владимиром Зеленским. Президент сообщил ей о планах перезагрузки правительства и усиления отдельных направлений работы, а сама Свириденко заявила, что готова и в дальнейшем работать на государственной службе.

В итоге пост премьер-министра Украины, который ранее занимала Юлия Свириденко, занял Сергей Корецкий. Верховная Рада назначила его главой правительства 16 июля. Это решение поддержали, в частности, 289 народных депутатов.