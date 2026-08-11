Юлія Свириденко може очолити "Нафтогаз": голоси за призначення вже зібрали, — Гончаренко

Юлію Свириденко можуть призначити головою правління НАК "Нафтогаз України". Рішення про її призначення вже погодили члени наглядової ради компанії, а відповідні голоси, за словами народного депутата Олексія Гончаренка, вдалося зібрати.

Як написав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Telegram, усіх необхідних учасників уже повідомили про рішення щодо призначення Свириденко.

"Рішення щодо призначення Юлії Свириденко головою НАК "Нафтогаз" прийнято. Всіх повідомили. Голоси в наглядовій раді зібрали", — заявив Гончаренко.

Він також звернув увагу на відсутність у Свириденко професійного досвіду саме в енергетичній сфері. Водночас депутат зазначив, що це, на його думку, не обов’язково має бути перешкодою для призначення.

"Пані Юлію можна вітати з отриманням однієї з найбільших зарплат у державі", — написав Гончаренко.

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Окремо він поставив під сумнів аргумент щодо відсутності в Свириденко досвіду роботи в енергетиці, провівши паралель із призначенням інших посадовців.

Публікація Олексія Гончаренка у Telegram Фото: Скриншот

Водночас народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що загалом вважає можливе призначення Свириденко головою "Нафтогазу" непоганим рішенням.

За його словами, прихід Свириденко на цю посаду може позитивно вплинути на співпрацю компанії з міжнародними партнерами та залучення фінансування. Депутат також зазначив, що наразі складно говорити про велику кількість сильних кандидатів, які могли б очолити компанію.

"Під Свириденко будуть іноземні партнери давати гроші в НАК", — зазначив Железняк.

Він додав, що не бачить у такому кадровому рішенні ознак "зради" та припустив, що робота в "Нафтогазі" може краще відповідати Свириденко, ніж посада в уряді.

Сама Юлія Свириденко наразі публічно не прокоментувала інформацію про своє можливе призначення на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

Відставка Юлії Свириденко — що про це відомо

Нагадаємо, що 12 липня Юлія Свириденко підтвердила свій вихід із посади прем’єр-міністерки України після зустрічі з Володимиром Зеленським. Вона розповіла, що обговорила з президентом подальшу співпрацю та формат нової роботи й заявила про готовність продовжити роботу на користь України.

Згодом Юлії Свириденко пропонували посаду посла України у США після її відставки з посади прем’єр-міністерки. Водночас, за даними трьох джерел "Суспільного", станом на 14 липня вона не погодилася на цю пропозицію та не розглядала цю посаду для себе.

Також Фокус писав, що перед відставкою Юлія Свириденко поговорила з Володимиром Зеленським. Президент повідомив їй про плани перезавантажити уряд і посилити окремі напрямки роботи, а сама Свириденко заявила, що готова й надалі працювати на державній службі.

Зрештою, посаду прем’єр-міністра України, яку раніше обіймала Юлія Свириденко, посів Сергій Корецький. Верховна Рада призначила його главою уряду 16 липня. І, зокрема, це рішення підтримали 289 народних депутатів.