Послом Украины в США может стать эксглава МИД Дмитрий Кулеба: кто другие кандидаты — СМИ

С 3 августа 2026 года у Украины нет посла в Соединённых Штатах Америки, но среди кандидатов рассматривают бывшего главу Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу, сообщили СМИ. Помимо Кулебы, есть и другие кандидаты среди дипломатов, политиков и даже военных. Кто может стать главным представителем интересов Украины в США и кто из кандидатов больше всего нравится президенту Дональду Трампу?

Президент Украины Владимир Зеленский официально не сообщал, кто станет послом в США, но рассматривается около пяти кандидатов, говорится в материале СМИ "РБК-Украина". Журналисты пообщались с несколькими анонимными источниками в дипломатических кругах, которые назвали возможных кандидатов. Помимо Кулебы, в списке фигурирует заместитель главы офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса. Собеседники СМИ отметили, что Трамп называет Палису "любимым солдатом", и это было одним из аргументов в пользу назначения в Вашингтон. Впрочем, заместитель главы ОП играет важную роль в переговорах по военным вопросам, поэтому его, вероятно, не отправят на дипломатическую службу, отмечается в статье.

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Источники "РБК-Украина" назвали список кандидатов на должность посла Украины в США. В материале не приводятся другие имена со ссылкой на источники, кроме Палисы, который нужен в ОП, и Кулебы, который ушел в отставку с поста главы МИД в сентябре 2024 года.

В то же время СМИ напомнили о других кандидатах, о которых упоминалось в прессе. Другими претендентами на должность посла в США являются экс-премьер-министр Юлия Свириденко (отказалась после предложения Зеленского) и экс-секретарь СНБО Рустем Умеров (стал главой внешней разведки). Отметим, что 25 августа появился указ Зеленского в отношении спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, которому присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Посол Украины в США — подробности

Отметим, что Ольга Стефанишина ушла в отставку с поста посла Украины в США 3 августа 2026 года, проработав на этой должности менее года (с 27 августа 2025 года). После этого следователи НАБУ вручили ей подозрение по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. В материалах дела фигурирует недвижимость и другое имущество общей стоимостью около 13-14 млн грн. ВАКС избрал меру пресечения для экс-посла Украины в США — это залог в размере 6 млн грн и обязательство участвовать во всех следственных действиях. Между тем Стефанишина, составляя заявление об отставке, заверила, что будет содействовать следствию.

Предшественница Стефанишиной в Вашингтоне — Оксана Маркарова, которая занимала должность посла с 25 февраля 2021 года по 27 августа 2025 года. Маркарова заняла эту должность по предложению тогдашнего главы МИД Дмитрия Кулебы. Во время войны РФ против Украины дипломатка представляла интересы Украины в администрациях президента Джо Байдена и Дональда Трампа. Среди прочего, Маркарова присутствовала на скандальной встрече Зеленского и Трампа, когда они поссорились из-за костюма и неблагодарности.

Напоминаем, что США сменили временного представителя в Украине: с 17 июля в Киеве работала временная поверенная Сандра Ауткирк, а 23 августа её сменил Пол Хьюстон.