Послом України у США може стати ексглава МЗС Дмитро Кулеба: хто інші кандидати, — ЗМІ

З 3 серпня 2026 року Україна не має посла у Сполучених Штатах Америки, але серед кандидатів розглядають колишнього главу Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу, розповіли медіа. Крім Кулеби, є інші кандидати серед дипломатів, політиків і навіть серед військових. Хто може стати головним представником інтересів України в США та хто з кандидатів найбільше подобається президенту Дональду Трампу?

Президент України Володимир Зеленський офіційно не повідомляв, хто стане послом в США, але розглядають пів десятка кандидати, ідеться у матеріалі медіа "РБК-Україна". Журналісти поспілкувались з кількома анонімними джерелами у дипломатичних колах, які назвали можливих кандидатів. Окрім Кулеби, у переліку є заступник глави офісу президента, бригадного генерала Павла Палісу. Співрозмовники медіа зауважили, що Трамп називає Палісу "улюбленим солдатом", і це було одним з аргументів на користь призначення до Вашингтона. Втім, посадовець відіграє важливу роль під час переговорів з військових питань, тому його, ймовірно, не відправлять на дипломатичну службу, зауважили у статті.

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Джерела "РБК-Україна" назвали список людей, які розглядаються на посаду посла України в США. У матеріалі не наводяться інші імена з посилання на джерела, окрім Паліси, який потрібний в ОП, та Кулеби, який пішов у відставку з посади глави МЗС у вересні 2024 року.

Водночас медіа нагадало про інших кандидатів, про яких згадували у медіа. Інші претендент на посаду посла в США — це експрем'єр-міністерка Юлія Свириденко (відмовилась після пропозиції Зеленського), екссекретар РНБО Рустем Умєров (став главою зовнішньої розвідки). Зауважмо, 25 серпня з'явився указ Зеленського щодо спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, якому присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Посол України в США — деталі

Зазначимо, Ольга Стефанішина пішла у відставку з посади посла України у США 3 серпня 2026 року, яка пропрацювала на посаді менш як рік (з 27 серпня 2025). Після цього слідчі НАБУ вручили їй підозру за статтями про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. У матеріалах справи фігурує нерухомість та інше майно загальною вартістю близько 13-14 млн грн. ВАКС обрав запобіжний захід для експосолки України в США — це застава в 6 млн грн та зобов'язання брати участь в усіх слідчих діях. Тим часом Стефанішина, пишучи заяву про відставку, запевнила, що допомагатиме слідству.

Попередниця Стефанішиної у Вашингтоні — Оксана Маркарова, яка працювала посолкою 25 лютого 2021 року по 27 серпня 2025 року. Маркарова обійняла посаду за пропозицією тодішнього глави МЗС Дмитра Кулеби. Під час війни РФ проти України дипломатка представляла інтереси України для адміністрації президента Джо Байдена та Дональда Трампа. Серед іншого, Маркарова була присутня під час скандальної зустріча Зеленського та Трампа, коли сварились через костюм не невдячність.

Нагадуємо, США замінили тимчасового представника в Україні: з 17 липня у Києві працювала тимчасова повірена Сандра Ауткірк, а 23 серпня її замінили на Пола Г'юстона.