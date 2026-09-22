"Энергетическое перемирие": Трамп готовится к напряженным переговорам с Зеленским об ударах по НПЗ, — The Guardian

Президент США Дональд Трамп в ходе личных переговоров с Владимиром Зеленским намерен оказать на него давление, чтобы добиться "энергетического перемирия" между Украиной и Россией. Лидеры должны встретиться 22 сентября в Нью-Йорке.

Трамп намеревается настаивать на прекращении ударов по энергетическим объектам, поскольку цены на дизельное топливо резко выросли в результате конфликта на Ближнем Востоке, а также российско-украинской войны. Об этом стало известно изданию The Guardian.

В понедельник глава Белого дома заявил, что весь мир страдает от дефицита энергоносителей. По его словам, проблема усугубляется именно из-за войны в Украине.

"К сожалению, Россия утратила контроль над своей дизельной промышленностью из-за войны с Украиной. Значительное количество их дизельных нефтеперерабатывающих заводов было взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя" — написал Дональд Трамп в соцсетях.

Сам Владимир Зеленский, комментируя переговорный процесс с Вашингтоном, выдвинул условие о нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он заявил, что в настоящее время переговорный процесс продолжается, а Украина прекратит атаки в случае, если РФ перестанет обстреливать украинскую инфраструктуру и продовольственный экспорт.

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Ожидается, что политики встретятся в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, в которой примет участие Зеленский. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также будет находиться на этой неделе в Вашингтоне, где, как пишут СМИ, встретится с госсекретарем США Марко Рубио.

Трамп также должен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН во вторник утром и встретиться с основными производителями энергии, в том числе с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это происходит на фоне того, что средние цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах в понедельник достигли рекордных 6,50 долларов за галлон. СМИ пишут, что рост цен на энергоносители рассматривается как препятствие для Республиканской партии Трампа на промежуточных выборах в США, которые состоятся в ноябре.

Глава Белого дома на прошлой неделе поспешил заявить, что Украина и РФ якобы достигли "энергетического перемирия". Однако соглашение не было согласовано, в связи с чем взаимные удары Украины и РФ продолжились.

Напомним, 21 сентября агентство Reuters сообщило, что Владимир Зеленский тайно встретился с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом в Ирландии.

Ранее издание Axios сообщало, что Трамп в ходе телефонного разговора вновь просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.