"Енергетичне перемир'я": Трамп готує напружені переговори із Зеленським щодо ударів по НПЗ, — The Guardian

Президент США Дональд Трамп під час особистих переговорів з Володимиром Зеленським має наміри тиснути на нього, щоб домогтися "енергетичного перемир'я" між Україною та Росією. Лідери мають зустрітися 22 вересня у Нью-Йорку.

Трамп готується наполягати на припиненні ударів по енергетичних об'єктах, оскільки ціни на дизельне паливо різко зросли внаслідок конфлікту на Близькому Сході, а також російсько-української війни. Про це дізналося видання The Gurdian.

У понеділок глава Білого дому заявив, що весь світ страждає від дефіциту енергоносіїв. За його словами, проблема поглиблюється саме через війну в Україні.

"На жаль, Росія втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну з Україною. Значна кількість їхніх дизельних нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу" написав Дональд Трамп у соцмережах.

Сам Володимир Зеленський, коментуючи переговорний процес із Вашингтоном, висунув умову щодо ударів по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що наразі триває переговорний процес, а Україна зупинить атаки у випадку, якщо РФ припинить обстрілювати українську інфраструктуру та продовольчий експорт.

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Очікується, що політики зустрінуться у межах тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, де візьме участь Зеленський. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також перебуватиме цього тижня у Вашингтоні, де, як пишуть ЗМІ, зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо.

Трамп також має виступити з промовою на Генеральній Асамблеї ООН у вівторок вранці, і зустрінеться з основними виробниками енергії, включаючи Раду співробітництва арабських держав Перської затоки. Це відбувається на тлі того, що середні ціни на дизельне пальне в Сполучених Штатах у понеділок досягли рекордних 6,50 доларів за галон. Медіа пише, що зростання цін на енергоносії розглядається як перешкода для Республіканської партії Трампа на проміжних виборах у США, які відбудуться в листопаді.

Глава Білого дому минулого тижня поспішив із заявою, що Україна та РФ начебто досягли "енергетичного перемир'я". Однак угода не була узгоджена, через що взаємні удари України та РФ продовжилися.

Нагадаємо, 21 вересня агентство Reuters повідомило, що Володимир Зеленський таємно зустрівся з директором ЦРУ Джоном Реткліффом в Ірландії.

Раніше видання Axios розповідало, що Трамп знову просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ під час телефонної розмови.