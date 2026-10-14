Предложил компромиссы с РФ: Алексея Гончаренко исключили из фракции "Европейская солидарность"

Через двенадцать дней после заявлений об уступках со стороны России Алексей Гончаренко официально лишился места во фракции "Европейская солидарность" и переходит в статус внефракционного депутата.

Народного депутата Алексея Гончаренко исключили из фракции "Европейская солидарность". Об этом объявили с трибуны Верховной Рады 14 октября. Сам политик подтвердил это решение в своём Telegram-канале.

"Меня исключили из фракции "Европейская солидарность". Об этом только что объявили с трибуны Рады", — написал народный депутат.

Он поблагодарил коллег за 12 лет совместной работы и заявил, что будет продолжать работать и в дальнейшем.

"Вместе мы смогли добиться больших перемен в Украине и будем продолжать работать на благо Украины. Держимся вместе!" — добавил Гончаренко.

Скандал с Гончаренко: что известно

Конфликт разгорелся после заявлений народного депутата 2 октября о переговорах с Россией. Среди его тезисов были уступки, на которые, по его версии, Украина могла бы пойти по требованию Путина: отмена санкций против россиян в обмен на прекращение ударов по украинской территории, разблокирование Черного моря и остановка линии боевых действий в пределах Донецкой области. Такую позицию поддержали, в частности, народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев и мэр Харькова Игорь Терехов.

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Вечером 5 октября пресс-служба "Европейской солидарности" отреагировала заявлением. В партии подчеркнули, что ценности и взгляды её членов расходятся со взглядами Гончаренко. Какое именно решение было принято, тогда не уточнили.

Согласно регламенту Верховной Рады, исключение из фракции сначала должно быть поддержано самой фракцией, а затем об этом объявляют на заседании парламента. Именно это и произошло 14 октября: после официального объявления спикера Руслана Стефанчука Гончаренко переходит в статус внефракционного депутата.

Ранее сообщалось, что Алексей Гочаренко высказался по поводу решения "Европейской солидарности" исключить народного депутата из фракции в Верховной Раде. От своих предыдущих скандальных заявлений народный депутат не отступил и заявил, что с Россией нужно договариваться.

Кроме того, Гончаренко призвал воздерживаться от публичной критики Дональда Трампа и его партии в преддверии выборов в США. Чиновник призвал вместо этого вести переговоры с Вашингтоном и предупредил, что полагаться на изменение американской политики не стоит.