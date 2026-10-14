Запропонував компроміси з РФ: Олексія Гончаренка виключили з фракції "Європейська солідарність"

Через дванадцять днів після заяв про поступки Росії Олексій Гончаренко офіційно втратив місце у фракції "Європейська солідарність" й переходить у статус позафракційного.

Народного депутата Олексія Гончаренка виключили з фракції "Європейська солідарність". Про це оголосили з трибуни Верховної Ради 14 жовтня. Сам політик підтвердив рішення у своєму Telegram-каналі.

"Мене виключили з фракції Європейська Солідарність. Про це зараз оголосили з трибуни Ради", — написав нардеп.

Він подякував колегам за 12 років спільної роботи та заявив, що продовжить працювати надалі.

"Ми разом змогли добитись великих змін в Україні і продовжимо працювати для України. Тримаємо стрій!" — додав Гончаренко.

Скандал з Гончаренком: що відомо

Конфлікт спалахнув після заяв нардепа 2 жовтня щодо переговорів з Росією. Серед його тез були поступки, на які, за його версією, Україна могла б піти на вимогу Путіна: скасування санкцій проти росіян в обмін на припинення ударів по українській території, розблокування Чорного моря та зупинку лінії боїв у межах Донецької області. Таку позицію підтримали, зокрема, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев і міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Увечері 5 жовтня пресслужба "Європейської солідарності" відреагувала заявою. У партії наголосили, що цінності та погляди її членів розійшлися з поглядами Гончаренка. Яке саме рішення ухвалили, тоді не уточнили.

За регламентом Верховної Ради виключення спершу має підтримати сама фракція, а потім про це оголошують на засіданні парламенту. Саме це й відбулося 14 жовтня: після офіційного оголошення спікера Руслана Стефанчука Гончаренко переходить у статус позафракційного.

Раніше повідомлялося, що Олексій Гочаренко висловився щодо рішення "Європейської солідарності" виключити нардепа з фракції у Верховній Раді. Від попередніх скандальних тез нардеп не відступив і заявив, що з Росією потрібно домовлятися.

Також Гончаренко закликав публічно не критикувати Дональда Трампа та його партію напередодні виборів у США. Посадовець закликав натомість вести переговори з Вашингтоном і попередив, що покладатися на зміну американської політики не варто.