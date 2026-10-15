Депутат немецкой ультраправой партии заявил, что война в Украине якобы близится к завершению, поскольку США "перестали быть нейтральной стороной" и "перешли на сторону России".

Закупка российского дизельного топлива в крупных объемах, по-видимому, означает, что Вашингтон больше не занимает нейтральную позицию в войне. Об этом в интервью Clash Report заявил скандальный депутат ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Крах.

Депутат о дизельном соглашении США с РФ

По его мнению, мир становится свидетелем окончания войны в Украине. А дизельное соглашение означает, что Трамп теперь на стороне Путина.

"Когда вы закупаете в России дизельное топливо в таких объемах, вы фактически лишаете украинцев возможности наносить удары по российской нефтяной промышленности и одновременно даете деньги россиянам. Это означает, что Америка перешла на другую сторону", — заявил Крах.

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В то же время немецкий депутат заявил, что Германия должна потребовать от Украины компенсации за оказанную помощь.

"Я хочу положить этому конец и получить компенсацию. Конечно, это наша партийная позиция", — сказал он.

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Подобные тезисы озвучила лидер партии АдГ Алиса Вейдель в интервью The Economist. Она также утверждает, что Украина "уже проиграла" России и Киев должен просить о мире. Вейдель призвала прекратить поддержку украинцев и предложила, следуя примеру президента США Дональда Трампа, заключить с Москвой энергетическое соглашение.

В свою очередь Владимир Зеленский считает соглашение о дизельном топливе опасным прецедентом.

А Трамп оправдал удары РФ по Украине. 13 октября он заявил, что Вашингтон намерен "заставить" Украину и Россию заключить мирное соглашение.

Кроме того, учитывая, что Россия не соблюдает "энергетическое перемирие", объявленное президентом США Дональдом Трампом, украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал новые удары по РФ.