Депутат німецької ультраправої партії заявив, що війна в Україні нібито йде до завершення, бо США "перестали бути нейтральною стороною" і "перейшли на бік Росії".

Закупівля російського дизельного палива у великих обсягах начебто означає, що Вашингтон більше не є нейтральним у війні. Про це в інтерв'ю Clash Report заявив скандальний депутат ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Максиміліан Крах.

Депутат про дизельну угоду США з РФ

На його думку, світ спостерігає кінець війни в Україні. А дизельна угода означає, що Трамп тепер з Путіним.

"Коли ви закуповуєте у Росії дизельне паливо в таких обсягах, ви фактично забороняєте українцям атакувати російську нафтову промисловість і водночас даєте росіянам гроші. Це означає, що Америка змінила сторону", — заявив Крах.

Водночас німецький депутат заявив, що Німеччина має вимагати від України компенсації за надану допомогу.

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"Я хочу покласти цьому край і отримати компенсацію. Звісно, це наша партійна позиція", — сказав він.

Опитування Трамп уклав угоду з Путіним і висловився проти Зеленського. Про що це, на вашу думку, говорить? Опитування відкрите до Президент США намагається заробити бали перед виборами Трамп допомагає своєму другові Путіну У глави Білого дому помутніння Завтра Трамп про це не згадає Голосувати

Подібні тези озвучила лідерка АдН Аліса Вейдель в інтерв'ю The Economist. Вона також стверджує, що Україна "вже програла" Росії і Київ має просити про мир. Вейдель закликала припинити підтримку українців і запропонувала за прикладом президента США Дональда Трампа укласти з Москвою енергетичну угоду.

Натомість Володимир Зеленський вважає угоду щодо дизельного палива небезпечним прецедентом.

А Трамп виправдав удари РФ по Україні. 13 жовтня він заявив, що Вашингтон має намір "змусити" Україну та Росію укласти мирну угоду.

Крім того, з огляду на те, що Росія не дотримується "енергетичного перемир’я", оголошеного президентом США Дональдом Трампом, український лідер Володимир Зеленський анонсував нові удари по РФ.