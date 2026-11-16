РФ пригласили на саммит G20 в США: поедет ли Путин и будут ли обсуждать Украину

Путин ещё не решил, будет ли он участвовать в саммите G20 в США, но приглашение от Белого дома уже получил. Участие в 2026 году будет зависеть от итогов встречи в Шэньчжэне с лидерами Китая и США.

Днем 16 ноября помощник Путина Юрий Ушаков высказался по поводу появления Путина на саммите G20 в США, сообщило российское СМИ "Ведомости". По словам чиновника, стороны активно общаются, и основная тема разговоров — не политика и "дешевое политиканство", а экономическое сотрудничество.

Ушаков напомнил о серии переговоров и визитов российских представителей в США: например, там побывали представитель РФ Денис Азафонов и глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Кремль удовлетворен ходом переговоров об участии Путина в саммите "Двадцатки", поскольку процесс проходит "по-деловому и конструктивно". В то же время на сегодняшний день пока неизвестно, полетит ли Путин на саммит или присоединится к нему иным способом.

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Решение будет принято в зависимости от итогов встречи лидеров Китая и США на саммите АТЭС (АТЭС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Шэньчжэне. Чиновник посоветовал внимательно следить за ходом событий в Китае, когда Путин проведет двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, а также состоится трехсторонняя беседа. По итогам этих бесед россияне "взвесят все "за" и "против"" и тогда решат, появится ли Путин на саммите G20.

Другие заявления Ушакова касались, в частности, продолжения переговоров по Украине. Новая встреча может состояться в Абу-Даби, но точная дата пока неизвестна. Кроме того, РФ ожидает "конструктивных предложений" от Европы по "урегулированию ситуации в Украине", и тогда будет решен вопрос об участии ЕС.

Саммит АТЭС — мероприятие, которое состоится 18–19 ноября в Китае. В кулуарах саммита запланирована встреча Путина, Цзиньпина и Трампа. Официально заявленная тема беседы, о которой сообщили в Белом доме, — это денуклеаризация, Иран и Украина.

Саммит G20 — мероприятие, которое состоится 14–15 декабря в Майами (США). В саммите примут участие лидеры 20 крупнейших экономик мира — США (страна-хозяйка), Великобритания, Италия, Германия, Франция, ЕС, Австралия, Индия, Китай, Южная Корея, Япония, другие государства, а также Россия. В Белом доме говорили, что могут пригласить президента Украины Владимира Зеленского, но пока приглашения нет. Между тем Путин до вторжения принимал участие в саммите G20 в 2019 году лично (в Осаке) и в 2021 году — виртуально (в Риме).

Мирные переговоры по Украине — что известно

Отметим, что 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры по Украине, в которых приняли участие делегации США, РФ и Украины, а также присутствовали представители четырех стран ЕС, НАТО и отдельно — представители ЕС. После этого состоялись беседы в Москве с Путиным и в Дублине с Зеленским. Единственный результат — состоится обмен пленными, и начали говорить об участии Европы в мирных переговорах.

16 ноября Трамп высказал предположение накануне встречи в Китае, сообщив об изменении мнения Путина относительно войны в Украине. По мнению Трампа, глава Кремля "смягчил" свою позицию.

Напоминаем, что СМИ рассказали о четырех планах Путина в отношении войны в Украине: о двух планах, которые провалились, и о двух, которые могут быть реализованы до весны 2027 года. Между тем издание The Financial Times сообщило о саммите в Китае, который может пройти по неожиданному сценарию.