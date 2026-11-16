РФ запросили на саміт G20 у США: чи поїде Путін та чи говоритимуть про Україну

Путін ще не вирішив, чи братиме участь у саміті G20 у США, але запрошення від Білого дому вже отримав. Участь у 2026 році залежатиме від підсумків зустрічі у Шеньчжені з лідерами Китаю та США.

Вдень 16 листопада помічник Путіна Юрій Ушаков висловився щодо появи Путіна на саміті G20 у США, повідомило росЗМІ "Ведомости". Зі слів посадовця, сторони активно спілкуються й основа тема розмов — не політика й "дешеве політиканство", а економічне співробітництво.

Ушаков нагадав про серію переговорів та візитів у США російських представників: наприклад, там побував представник РФ Денис Азафонов та глава МЗС Сергій Лавров. З його слів, Кремль задовольняє хід переговорів щодо участі Путіна у саміті "Двадцятки", оскільки процес відбувається "по діловому та конструктивно". Водночас на сьогодні поки не відомо, чи полетить Путін на саміт або ж долучиться іншим способом.

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Рішення приймуть залежно від підсумків зустрічі лідерів Китаю та США на саміті АТЕС (АТЕС — Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво) у Шеньчжені. Посадовець порадив уважно стежити за перебігом подій у Китаї, коли Путін проведе двосторонні зустрічі з Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом і також відбудеться тристороння розмова. За підсумками цих розмов росіяни "зважать всі за та проти" і тоді вирішать, чи з'явиться Путін на G20.

Інші заяви Ушакова стосувались, серед іншого, продовження переговорів щодо України. Нова зустріч може відбутись в Абу-Дабі, але очна дата не відома. Крім того, РФ очікує "конструктивні пропозиції" від Європи щодо "врегулювання ситуації в Україні" і тоді розв'яжуть питання щодо участі ЄС.

Саміт АТЕС — захід, який відбудеться 18-19 листопада в Китаї. У кулуарах саміту запланована зустріч Путіна, Цзіньпіна та Трампа. Офіційно заявлена тема розмови, про яку оголосили у Білому домі, — це денуклеаризація, Іран та Україна.

Саміт G20 — захід, який відбудеться 14-15 грудня у Маямі у США. У саміті візьмуть участь лідери 20 найбільших економік світу — США (країна-господар), Британія, Італія, Німеччина, Франція, ЄС, Австралія, Індія, Китай, Південна Корея, Японія, інші держави і також Росія. У Білому домі говорили, що можуть запросити президента України Володимира Зеленського, але поки запрошення немає. Тим часом Путін до вторгнення брав участь у G20 у 2019 році особисто (в Осаці) та у 2021 — віртуально (у Римі).

Мирні переговори по Україні — що відомо

Зазначимо, 10-11 листопада відбулись переговори щодо України в Абу-Дабі, у яких брали участь делегації США, РФ та України, і також були присутні представники чотирьох країн ЄС, НАТО та окремо — представники ЄС. Після цього відбулась розмова у Москві з Путіним та у Дубліні з Зеленським. Єдиний результат — буде обмін полоненими та почали говорити про участь Європи у мирних переговорах.

16 листопада з'явилось припущення Трампа напередодні зустрічі в Китаї, який повідомив про зміну думок Путіна щодо війни в Україні. На думку Трампа, очільник Кремля "пом'якшив" позицію.

Нагадуємо, медіа розповіли про чотири плани Путіна щодо війни в Україні: про два плани, які провалились, та про два, які можуть реалізуватись до весни 2027 року. Тим часом медіа The Financial Times розповіло про саміт в Китаї, який може відбутись за неочікуваним сценарієм.