США при президенте Джо Байдене очень "неудачно" вели себя по отношению к Путину, и поэтому тот начал вторжение в Украину, заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп по возвращении с форума в Шэньчжэне ответил на вопросы журналистов в конференц-зале Белого дома. Трансляция встречи с журналистами велась на YouTube-канале Белого дома. Среди прочего, присутствующие интересовались откровенными разговорами между Трампом и российским диктатором Путиным. Американский президент выразил сочувствие главе Кремля, у которого сейчас сложные времена, и рассказал, что тот не напал бы на Украину, если бы в Белом доме сидел Трамп.

США и война с РФ — заявление Трампа после Шэньчжэня 20 ноября

Трамп рассказал о беседе с Путиным во время двусторонней встречи в Шэньчжэне.

"Этого бы не случилось, — сказал Путин прошлой ночью. Он заявил, что этого бы никогда не произошло. Я спросил его: "Вы бы напали, если бы я был президентом?" Он ответил: "Нет, этого бы никогда не случилось". Наша страна так плохо справилась с этим. Очень плохо справилась", — заявил глава Белого дома.

Видео дня

Американский президент также сказал, что у Путина сейчас тяжелые времена, поскольку он ведет войну, которая должна была длиться всего один день.

"Ему сейчас тяжело, потому что он участвует в войне, которая должна была длиться один день, а длится уже 5 лет, и гибнет много людей с обеих сторон. И я думаю, что эта война закончится", — заявил он.

США и война с РФ — какова позиция Трампа

Отметим, что Фокус писал о ходе саммита в Шэньчжэне 18–19 ноября, на котором встретились Путин, Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин. На саммите Трамп провел часовую беседу с Путиным, назвал его своим лучшим другом, а после этого позвонил на саммит коалиции желающих в Берлине и начал требовать немедленного заключения мирного соглашения. Среди прочего, глава Белого дома упрекнул европейцев, помогающих Украине, и заявил, что это следует прекратить, и тогда война закончится.

Между тем появилось заявление спецпредставителя США Джареда Кушнера, который рассказал о концепции предоставления Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 договора НАТО. По словам Кушнера, к этой концепции "приучили" РФ: в Белом доме радуются, что между Кремлем и Киевом начался какой-то диалог на пятом году войны. Потом появилось заявление российского топ-дипломата, который отверг идею о таких гарантиях для Украины.

Напоминаем, что 20 ноября издание The Financial Times сослалось на источники, которые рассказали о стремлении Трампа заключить мирное соглашение до начала работы Конгресса с демократическим большинством.