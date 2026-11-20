США за часів президента Джо Байдена дуже "невдало" поводились з Путіним, і тому той почав вторгнення в Україну, заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп після повернення з форуму у Шеньчжень відповів на питання медіа у конференцзалі Білого дому. Трансляція зустрічі з журналістами відбулась на YpuTube-каналі Білого дому. Серед іншого, присутні цікавились відвертими розмовами між Трампом та російським диктатором Путіним. Американський президент поспівчував очільнику Кремля, в якого складні часи, та розповів, що той би не напав на Україну, якби у Білому домі сидів Трамп.

США та війна РФ — заява Трампа після Шеньчженя 20 листопада

Трамп розповів про спілкування з Путіним під час двосторонньої зустрічі у Шеньчжень.

"Цього сталося б, сказав Путін минулої ночі. Він сказав, що цього ніколи б не сталося. Я запитав його: "Ви б напали, якби я був президентом?" Він сказав: "Ні, цього б ніколи не сталося". Наша країна так погано з цим впоралася. Дуже погано з цим впоралася", — заявив глава Білого дому.

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Американський президент також сказав, що в Путіна важкі часи, бо він воює на війні, яка мала б тривати один день.

"Йому зараз важко, тому що він бере участь у війні, яка мала б тривати один день, а триває вже 5 років, і багато людей гине з обох боків. І я думаю, що ця війна закінчиться", — заявив він.

США та війна РФ — яка позиція Трампа

Зазначимо, Фокус писав про перебіг саміт у Шеньчжень 18-19 листопада, на якому зустрілись Путін, Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін. На саміті Трамп мав годинну розмову з Путіним, назвав його своїм найкращим другом, а після цього зателефонував на саміт коаліції охочих у Берлін та почав вимагати негайного укладання мирної угоди. Серед іншого, глава Білого дому дорікав європейцям, які допомагають Україні та заявив, що це слід припинити й тоді війна завершиться.

Тим часом з'явилась заява спецпредставника США Джареда Кушнера, який розповів про концепцію надати Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5 договору НАТО. Зі слів Кушнера, до цієї концепції "привчили" РФ: у Білому домі радіють, що між Кремлем та Києвом почалась якась розмова на п'ятому році війни. Згодом з'явилась заява російського топдипломата, який відкинув ідею про такі гарантії для України.

Нагадуємо, 20 листопада медіа The Financial Times навело інформацію джерел, які розповіли про поспіх Трампа задля укладання мирної угоди до початку роботи Конгресу з демократичною більшістю.