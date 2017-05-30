Семья будущего. 6 сценариев того, какой будет семья через 50 лет

"Всё смешалось в доме Облонских" — такой крылатой фразой, ставшей с лёгкой руки Льва Толстого классическим обозначением неразберихи и резких перемен, можно охарактеризовать те быстрые, если смотреть глазами истории, изменения, происходящие сегодня с институтом семьи.

Клятва в верности до гроба, печать в паспорте, считающиеся обязательным атрибутом семейного устройства для любых молодожёнов, хоть и являются сегодня нормой для большинства, но вот останется ли это так для следующих поколений — вопрос далеко не риторический.

Как будет выглядеть семья во времена, когда клоны, роботы, виртуальная реальность и полёты по галактике станут повседневными явлениями, о которых не будут писать в "газетах" как об инновационном прорыве? Фокус решил не размениваться на ближайшие перспективы и заглянул за ширму непроявленного мира будущего на 50 лет вперёд, подобрав 6 возможных сценариев того, во что трансформируется институт семьи.

Виртуальный уголок

"Поможем создать идеальный образ жены", "выйди замуж за супер­звезду", "визуализируй любимого персонажа из книги" — так могут выглядеть слоганы приложений будущего, благодаря которым каждый желающий сможет воссоздать идеального спутника для жизни. Пусть и виртуальной, но какая разница, если оба мира будут одинаково реалистичны. В виртуальной семье можно будет не только почувствовать прикосновения, запах и послевкусие от приготовленного виртуального ужина, но и запрограммировать поведение спутника на все случаи жизни. Сегодня хочешь спокойствия, а завтра скандалов и битья посуды — просто поставь галочку, и твой виртуальный партнёр воссоздаст с тобой ту семейную жизнь, о которой ты мечтаешь. Семья из собственного воображения — сценарий, который идеально подойдёт для интровертов, одиноких или слишком занятых людей, для которых реальная любовь — либо слишком тяжёлая работа над собой, либо непозволительная роскошь.

Братья и сёстры наши

Семья из собственного воображения — сценарий, который идеально подойдёт для интровертов, одиноких или слишком занятых людей

Технологии, позволяющие радикально продлить жизнь человека, уже не являются фантастикой. Не только футурологи, но и представители научно-исследовательских институтов всерьёз убеждены, что к середине века продолжительность жизни составит 120 лет. Решение главной проблемы — старения мозга, и как следствие, старения тела, приведёт к существенным изменениям и в институте семьи. 70-летние бабушки смогут снова почувствовать вкус материнства и стать "зрелыми" мамами. Произойдёт не просто сдвиг в понимании ролей и задач для каждого из поколений — расширится количество циклов человеческой жизни. 70-летние бабушки и дедушки, которым сейчас отведено время на пенсии, чтобы заниматься внутренним подведением итогов собственной жизни, обретут вторую молодость. Братья и сёстры с разницей в возрасте в полвека, дети, в течение своей жизни имеющие возможность общаться с праправнуками, семья, которую по количеству членов можно будет сравнить с небольшим посёлком, — всё это малая часть "нормальностей" будущего, лишь видимая часть айсберга. Совсем скоро время, когда "все мы братья и сёстры", будет иметь совсем не политическое, а буквальное значение.

В семье не без робота

Семейное воспитание всегда играло важную роль в формировании личностных качеств ребёнка. С развитием роботизации эту часть родительских обязанностей смогут взять на себя роботы. Наше представление об искусственных интеллектуальных созданиях пока примитивно, однако вообразите, что роботы смогут внешне выглядеть как люди, выражать эмоции, смеяться и плакать. Одно останется у них неизменным — уровень интеллекта, в разы превышающий человеческий. Каким вырастет ребёнок, если его воспитателем и нянькой станет запрограммированный искусственный интеллект? Будет ли он рациональнее, добрее, уважительнее относиться, например, к национальным и расовым различиям, или, может, такое воспитание приведёт к тому, что уже в молодом возрасте такие люди станут мудрее тех, кто вырос в обычной семье? Станет ли интеллектуальный разрыв причиной конфликтов между поколениями?

Нейросемья

Достижения в области нейробиологии могут кардинально изменить наше представление о семье. Недавний прорыв исследователей из Нейротехнического центра при Университете Дюка показал, что крысы и обезьяны, если подсоединить мозг нескольких особей в одну сеть электродов, способны координировать свои мысли с мыслями других подопытных, распознавать образы, помещённые в нейронную сеть, и при необходимости перемещать роботизированные конечности, используя коллективный разум. Подобный эксперимент был проведён и на людях. Пока учёным не удалось расшифровать способ, по которому происходит обмен мыслями, однако, как утверждают специалисты, это лишь вопрос времени. Используя такой способ обратной связи, в будущем люди смогут обмениваться мыслями, образами и размышлениями, не используя соцсети, Skype или мессенджеры. Приведёт ли это к тому, что в глобализованном мире люди научатся жить в семье, общаясь на расстоянии, и как это изменит в целом коммуникацию между людьми, будут ли члены семьи лучше понимать друг друга, когда "я же не могу прочитать твои мысли" перестанет являться отговоркой?

Опция "Я 2.0"

Решение главной проблемы — старения мозга, и как следствие, старения тела, приведёт к существенным изменениям и в институте семьи

Методика, разработанная японским учёным Терухико Вакаяма из RIKEN Центра биологии развития в Кобе, позволила произвести на свет 26 поколений клонированных мышей (на данный момент около 600, но эксперимент продолжается) от одной особи, тем самым доказав, что клонирование от одного индивида может быть бесконечным. Этот прорыв стал возможен благодаря генетическому вирусу, который позволил решить проблему смертельных генетических нарушений, неизбежно возникающих в течение нескольких поколений клональной линии. Пока Генеральная Ассамблея ООН запрещает все формы человеческого клонирования, однако, как показывает опыт человечества, технологии неизбежно выигрывают спор с этикой, если "красная кнопка" уже существует. В конце концов час Х наступит и люди станут клонировать сами себя, своих родственников, родителей, братьев и сестёр. Станут ли новые члены человеческого сообщества нормой, или общество снова проявит нетолерантность к "рождённым" иначе? Будут ли правители государств иметь собственных клонов? Станут ли клоны новой ветвью человеческого рода и повлияет ли появление одинаковых внешне, но разных внутри людей на принципы построения общества?

Космические общины

Времена, когда космические корабли начнут бороздить просторы Вселенной, уже не кажутся такими далёкими. Момента, когда земляне станут межпланетарным видом, нам остаётся ждать совсем недолго. Уже к 2035 году американский миллиардер Илон Маск пообещал отправить на Марс более миллиона человек. Целые семьи будут продолжать род человеческий уже за пределами родной планеты. В конце концов вырастет новое поколение людей, никогда не бывавших на Земле. Сохранит ли оно человеческую природу в том виде, в котором пребывает сегодняшнее поколение? Будет ли таким же агрессивным в завоевании космических территорий? Повлияет ли космический "воздух" на переосмысление своей роли как человеческого индивида, или первобытные инстинкты, скрывающиеся сейчас за маской рационального мышления, так и останутся сутью цивилизации с планеты Земля?