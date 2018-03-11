Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Снос МАФов в Киеве: На Контрактовой титушки громили киоски и пили водку

Снос МАФов в Киеве: На Контрактовой титушки громили киоски и пили водку

Снос МАФов в Киеве: На Контрактовой титушки громили киоски и пили водку

Разгром устроили 30 человек в масках и на машинах без номеров

11.03.18 2588
2200

Прошлой ночью в Киеве на Контрактовой площади "титушки" разгромили киоски и кофейни, несколько МАФов вообще исчезли.

Об этом стало известно из сообщения на странице dtp.kiev.ua в сети Фейсбук. 

“Беспредел в Киеве: титушки громили киоски, кофейни, жрали товар и пили водку. Полиция не мешала, охранная фирма испугалась”, - написали в сообщении и попросили помощи в защите предпринимателей.

Также в сообщении процитировали слова самих предпринимателей: “Сегодня ночью на Контрактовой площади вандальным образом трощили мафы кофейные (которые с документами и сам "благоустрий" их туда ставил), а 2-3 мафа пропало вообще. Опять пришло время 90х!". 

По словам предпринимателей, разгром устроили 30 человек в масках и на машинах без номеров.

"Ломали кофейные киоски на Контрактовой площади. Срывали сигнализацию, ели товар и крали что могли, полиция приехала, посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, так как у них есть пункт в договоре что массовки они не трогают..." – рассказали подробности произошедшего предприниматели.

В Отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что демонтаж МАФов на Подоле проводили сотрудники КП "Киевблагоустройство". Также отмечается, что заявлений о кражах имущества от предпринимателей в управление полиции не поступало.

Напомним, Киев превратился в "бутылочное горлышко".

22
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Ровно в жилой дом бросили гранатуГостевой сектор "Лацио" на матче с "Динамо" будет пустымИтальянский бренд одежды снял рекламу в Киеве
Топ-10
  1. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 10882
  2. Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами 4496
  3. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 7544
  4. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 13891
  5. Бомба замедленного действия. Чем газопровод "Северный поток — 2" опасен для ЕС 1666
  6. Рыцари печального образа. Какими были настоящие мужчины и почему их больше нет 1111
  7. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 17236
  8. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2150
  9. Не в корову корм. Кто в реальности сможет воспользоваться новой господдержкой животноводства 2150
  10. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2515
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 14284 / 17236
  2. Жизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут 6947 / 7916
  3. Ключ к богатству. Почему одни люди беднее других 6490 / 7586
  4. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 6266 / 6705
  5. В Украину вернутся морозы 5334 / 22692
  6. Канат над пропастью. Лучшие сериалы марта 4766 / 4871
  7. Дед Путина работал поваром у Ленина и Сталина 4394 / 5043
  8. РУБАНуть сплеча. Кому выгодна версия о готовящемся покушении на Порошенко 4384 / 4666
  9. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 3683 / 7544
  10. Донецк может перейти на российский телефонный код 3300 / 4188
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 63 / 17236
  2. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 38 / 6705
  3. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 24 / 7544
  4. Ключ к богатству. Почему одни люди беднее других 23 / 7586
  5. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 21 / 10882
  6. Жизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут 21 / 7916
  7. Дед Путина работал поваром у Ленина и Сталина 20 / 5043
  8. Опубликован смертный список российских шпионов-перебежчиков 18 / 4566
  9. РУБАНуть сплеча. Кому выгодна версия о готовящемся покушении на Порошенко 17 / 4666
  10. Запорожскому школьнику написала королева Великобритании 17 / 2284
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.