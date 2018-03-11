Снос МАФов в Киеве: На Контрактовой титушки громили киоски и пили водку

Разгром устроили 30 человек в масках и на машинах без номеров

Прошлой ночью в Киеве на Контрактовой площади "титушки" разгромили киоски и кофейни, несколько МАФов вообще исчезли.

Об этом стало известно из сообщения на странице dtp.kiev.ua в сети Фейсбук.

“Беспредел в Киеве: титушки громили киоски, кофейни, жрали товар и пили водку. Полиция не мешала, охранная фирма испугалась”, - написали в сообщении и попросили помощи в защите предпринимателей.

Также в сообщении процитировали слова самих предпринимателей: “Сегодня ночью на Контрактовой площади вандальным образом трощили мафы кофейные (которые с документами и сам "благоустрий" их туда ставил), а 2-3 мафа пропало вообще. Опять пришло время 90х!".

По словам предпринимателей, разгром устроили 30 человек в масках и на машинах без номеров.

"Ломали кофейные киоски на Контрактовой площади. Срывали сигнализацию, ели товар и крали что могли, полиция приехала, посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, так как у них есть пункт в договоре что массовки они не трогают..." – рассказали подробности произошедшего предприниматели.

В Отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что демонтаж МАФов на Подоле проводили сотрудники КП "Киевблагоустройство". Также отмечается, что заявлений о кражах имущества от предпринимателей в управление полиции не поступало.

Напомним, Киев превратился в "бутылочное горлышко".