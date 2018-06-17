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Главная » Общество » Марш равенства прошел без грубых нарушений, - полиция
Марш равенства прошел без грубых нарушений, - полиция
Фото: Фокус
Марш равенства в Киеве

Марш равенства прошел без грубых нарушений, - полиция

В акции приняли участие 3500 человек

17.06.18 36
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Правоохранители во время "Марша равенства" грубых нарушений общественного порядка не зафиксировали. Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев на брифинге, сообщает пресс-служба Нацполиции.

 По его словам, во время самого Марша полиция никого не задерживала.

"Не было задержанных и не было никаких грубых нарушений общественного порядка вообще", - отметил Князев.

Глава столичной Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что во время столкновений перед началом акции были задержаны 57 человек. Большинство из них уже отпустили.

"Почти большая часть (задержанных, - ред.) освобождена. Составлены административные материалы. В районные управления вызвали врачей, которые оказывали помощь, кому это было нужно, и всем обеспечили правовую помощь. Еще несколько человек остаются. Их действия будут рассматриваться в контексте ст. 345 УК Украины", - рассказал Крищенко.

Он также добавил, что с учетом того, что у задержанных были обнаружены слезоточивый газ и взрывпакеты, такие действия полицейских были вполне обоснованными.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой рассказал, что порядок во время Марша обеспечивали около 2500 правоохранителей. На акцию пришли около 3500 человек.

"Участников акции, по нашим данным, было около 3500 человек. Правопорядок обеспечили 2500 тысячи полицейских непосредственно при проведении этого марша. Остальные полицейские и нацгвардейцы обеспечивали правопорядок по всем районам города Киева. Подразделения МВД продолжают нести службу. Всего на улицах города для безопасности граждан работают 5000 полицейских и нацгвардейцев", - сообщил он.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, ЛГБТ-активисты и их сторонники вышли в центре Киева на "Марш равенства".

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