Санкции против России должны быть утверждены не позднее октября, - глава МОК

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The New York Times.

Бах отметил, что до этого времени еще нужно понять, как глубоко система допинговых манипуляций была укоренена в России. При этом он считает, что "нельзя просто забыть про то, что случилось в Сочи".

По его словам, с одной стороны, "он видит президента России Владимира Путина, который признает проблему", а с другой – "некоторых чиновников или депутатов, которые пытаются все игнорировать".

При этом Бах не стал комментировать, какие именно санкции планируется наложить на РФ, подчеркнув, что они должны быть введены.

Напомним, украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на 8 лет за допинг.