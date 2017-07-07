Президента ФИФА подозревают в связях с Алишером Усмановым

Инфантино, мол, воспользовался самолетом российского олигарха для полета на встречу с Папой Римским

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино угодил в громкий скандал, который едва не привел к его отставке. Причиной стали подозрения функционера в коррупции – в частности, Инфантино уличили в связях с российским бизнесменом Алишером Усмановым, владеющим 30% акций лондонского "Арсенала".

Как выяснило британское издание Daily Mail, в мае 2016 года Инфантино воспользовался самолетом олигарха для полета на встречу с Папой Римским. При этом президент ФИФА не проинформировал департамент соответствия организации об этой поездке, что является нарушением правил ФИФА.

Швейцарский функционер попал под следствие в связи с использованием им различных частных самолетов и другими предположительными нарушениями.

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Отмечается, что Усманов тесно связан с президентом России Владимиром Путиным, и принятие услуг от бизнесмена вызывает много подозрений в коррупции.

Газета установила, что Инфантино оставался под следствием до тех пор, пока в прошлом месяце не заменили судью по этике ФИФА Ханса-Иоакима Экерта и главного следователя ФИФА Корнела Борбели.

После этого с Инфантино сняли все обвинения, объясняя это тем, что самолет, на котором глава ФИФА летал на встречу с Папой Римским, принадлежал на тот момент Леону Семененко, другу Инфантино.

Связи между Семененко и Усмановым посчитали недостаточно близкими, чтобы рассматривать их в контексте принципа конфликта интересов.