Путин обвинил США в давлении на МОК

У России есть информация, доказывающая, что США оказывают давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы он принял решение о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Р-спорт.

"Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует о давлении США на МОК", — сказал Песков. Он пояснил, что речь идет как о государственных структурах, так и об общественных организациях, но каких именно, пресс-секретарь не уточнил.

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал на Валдайском форуме 19 октября. По словам российского лидера, в МОК работают очень порядочные деловые люди, но они зависят от рекламодателей, телевизионных каналов и спонсоров.

"А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций, и мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом", — сказал Путин.

Президент ответил, что МОК вынуждают либо обязать Россию вступать на соревнованиях под нейтральным флагом, либо вовсе отстранить от Олимпиады.

"И то, и другое - унижение страны. Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании в России весной следующего года, то они глубоко заблуждаются. Эффект будет обратный ожидаемому - олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб", — заключил Путин.

Напомним, России не гарантируют участие в Олимпиаде - 2018.