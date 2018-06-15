Сборные Испании и Португалии сыграли вничью

В Сочи (РФ) завершился матч 1-го тура Чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Испании и Португалии.



Игра завершилась со счетом 3:3, сообщает официальный сайт соревнований.



В сборной Португалии самым результативным оказался Криштиану Роналду, который и открыл счет в игре уже на 4-й минуте. Лидер "Реала" реализовал пенальти.

В середине тайма Диего Коста сравнял счет, но в самой концовке, на 44-й минуте, Роналду нанес достаточно посредственный удар из-за предлелов штрафной, но грубо ошибся вратарь испанцев, пропустив легкий гол - 1:2.



После перерыва испанцы усилили темп и на 55-й минуте дубль совершил Диего Коста, сравняв счет в матче. А спустя еще 3 минуты, на 58-й, Начо удался потрясающий по красоте и точности удар: мяч от штанги влетел в сетку ворот - 3:2. А на 87-й минуте Роналду сделал хет-трик заработав и реализовав в прекрасном стиле штрафной удар, 3:3.

Отметим, ранее в очередном матче Чемпионата мира по футболу сборная Уругвая обыграла команду Египта со счетом 1:0.