Вратарь "Зари" заменит в "Реале" сына Зидана

20-летний француз не входит в планы нового тренера "королевского клуба"

Вратарь "Зари" Андрей Лунин в "Реале" заменит Луку Зидана - 20-летнего французского вратаря, сына Зинедина Зидана.



Об этом сообщает издание Marca.



По данным СМИ, 20-летний француз не входит в планы нового тренера "королевского клуба" Хулена Лопетеги, а третьим вратарем в Мадриде видят именно украинца Лунина.

Для завершения этого трансфера в Мадрид уже вылетел генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.

Ранее Фокус писал, что Зинедин Зидан подтвердил свое намерение уйти из "Реала".