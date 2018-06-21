Вратарь "Зари" заменит в "Реале" сына Зидана

Вратарь "Зари" Андрей Лунин в "Реале" заменит Луку Зидана - 20-летнего французского вратаря, сына Зинедина Зидана.
Об этом сообщает издание Marca.
По данным СМИ, 20-летний француз не входит в планы нового тренера "королевского клуба" Хулена Лопетеги, а третьим вратарем в Мадриде видят именно украинца Лунина.
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Для завершения этого трансфера в Мадрид уже вылетел генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.
Ранее Фокус писал, что Зинедин Зидан подтвердил свое намерение уйти из "Реала".