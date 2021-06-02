"Зрада" отменяется: Ярмоленко не перейдет в московский "Спартак"

Агент футболиста Вадим Шаблий категорически опроверг информацию о возможном переходе игрока сборной Украины в московский клуб.

Нападающий сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не перейдет в московский "Спартак".

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Ранее в некоторых СМИ распространялась информация о возможном переходе Ярмоленко в "Спартак" частью сделки между "Спартаком" и "Вест Хэмом" по хавбеку россиян Алекса Крала.

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий категорически опроверг информацию о возможном переходе его клиента в российский клуб.

"Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка", – сказал Шаблий "Команде 1".

Напомним, за последние 4 месяца Ярмоленко провел на поле лишь 18 минут. Контракт украинца с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022-го, нынешняя цена за Transfermarkt – 4 млн евро.

Прошлой осенью появлялись слухи о переходе Ярмоленко в китайский "Шаньдун Лунэн". Тогда в качестве мотивации лондонского клуба расстаться с украинским футболистом называли необходимость выручить деньги на приобретение новых исполнителей.

Накануне Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на Евро-2020.

Вне заявки остались голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко, а также два представителя "Динамо" — Богдан Леднев и Александр Сирота.

Ранее появилась информация, что на Евро-2020 Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянку и хавбека "Аталанты" Виктора Коваленко. Оба не успевали восстановиться после травм. Еще раньше стало известно о том, что расположение сборной покинул Виталий Буяльский, который получил травму еще в финале Кубка Украины "Заря" — "Динамо".

После встречи с Бахрейном (1:1) сборная Украины проведет спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Матч Украина — Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена", начало — в 21.00. Встреча между сборными Украины и Кипра пройдет 7 июня в Харькове на ОСК "Металлист", начало — в 19.00.