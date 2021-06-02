"Зрада" скасовується: Ярмоленко не перейде в московський "Спартак"

Агент футболіста Вадим Шаблій категорично спростував інформацію про можливий перехід гравця збірної України в московський клуб.

Нападник збірної України та англійського "Вест Хему" Андрій Ярмоленко не перейде в московський "Спартак".

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Раніше в деяких ЗМІ поширювалася інформація про можливий перехід Ярмоленка в "Спартак" частиною угоди між "Спартаком" і "Вест Хемом" по хавбеку росіян Алекса Крала.

Агент Андрія Ярмоленко Вадим Шаблій категорично спростував інформацію про можливий перехід його клієнта в російський клуб.

"Варіант з переходом Андрія Ярмоленко в російський клуб навіть не може обговорюватися. Крапка", — сказав Шаблій "Команді 1".

Нагадаємо, за останні 4 місяці Ярмоленко провів на полі лише 18 хвилин. Контракт українця з "Вест Хемом" розрахований до літа 2022, нинішня ціна за Transfermarkt — 4 млн євро.

Минулої осені з'являлися чутки про перехід Ярмоленка в китайський "Шаньдун Лунен". Тоді в ролі мотивації лондонського клубу розлучитися з українським футболістом називали необхідність вилучити гроші на придбання нових гравців.

Напередодні Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020.

Поза заявкою залишилися голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, захисник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, півзахисник "Маріуполя" Артем Бондаренко, а також два представники "Динамо" — Богдан Ледньов і Олександр Сирота.

Раніше з'явилася інформація, що на Євро-2020 Андрій Шевченко не зможе розраховувати на півзахисника "Шахтаря" Євгена Коноплянку та хавбека "Аталанти" Віктора Коваленка. Обидва не встигали відновитися після травм. Ще раніше стало відомо про те, що розташування збірної залишив Віталій Буяльський, який отримав травму ще у фіналі Кубку України "Зоря" — "Динамо".

Після зустрічі з Бахрейном (1: 1) збірна України проведе спаринги з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Матч Україна — Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена", початок — о 21.00. Зустріч між збірними України та Кіпру пройде 7 червня в Харкові на ОСК "Металіст", початок — о 19.00.