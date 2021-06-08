Сборная Украины показала свой автобус на Евро-2020 (фото)

Пресс-служба УАФ опубликовала фотографии транспортного средства, на котором будет передвигаться сборная Украины на Евро-2020.

Украинская ассоциация футбола представила автобус сборной Украины на Евро-2020.

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На этом транспортном средстве сборная Украины будет подъезжать к стадиону накануне матчей Евро-2020.

Напомним, Сборная Украины в товарищеском матче разгромила команду Кипра в последнем матче перед чемпионатом Европы. Два гола в этом матче на свой счет записал полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

До этого сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче, решающий гол в активе Александра Зубкова.

Ранее стало известно, что в Киеве покажут первый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране — эта трансляция станет возможной благодаря компании Parimatch и футбольному клубу "Шахтер".

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко убежден, что сборная сможет начать чемпионат Европы с положительного результата в матче против Нидерландов.

"Украина даст бой Нидерландам. Индивидуально голландцы сильнее, но командно, тактически этого соперника можно придавить. Важно не пропустить первыми. Хочу заметить, что эта команда Де Бура – абсолютно не топовая. Когда же еще обыгрывать такую сборную Нидерландов, как не сейчас? Минимально я рассчитываю на ничью, но как бонус – победу, но в целом нужно помнить, что соперник в стартовом поединке Евро-2020 все-таки сильнее сборной Украины", – сказал Левченко.

Накануне старта турнира стало известно, что один из главных талантов сборной Нидерландов пропустит Евро-2020 из-за травмы. Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек не сыграет против сборной Украины на чемпионате Европы.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур принял решение никого не вызывать ему на замену.