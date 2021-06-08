Збірна України показала свій автобус на Євро-2020 (фото)

Пресслужба УАФ опублікувала фотографії транспортного засобу, на якому пересуватиметься збірна України на Євро-2020.

Українська асоціація футболу представила автобус збірної України на Євро-2020.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На цьому транспортному засобі збірна України буде під'їжджати до стадіону напередодні матчів Євро-2020.

Нагадаємо, Збірна України в товариському матчі розгромила команду Кіпру в останньому матчі перед чемпіонатом Європи. Два голи в цьому матчі на свій рахунок записав півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

До цього збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі, вирішальний гол в активі Олександра Зубкова.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані — ця трансляція стане можливою завдяки компанії Parimatch і футбольному клубу "Шахтар".

Колишній гравець збірної України Євген Левченко переконаний, що збірна зможе почати чемпіонат Європи з позитивного результату в матчі проти Нідерландів.

"Україна дасть бій Нідерландам. Індивідуально голландці сильніше, але командно, тактично цього суперника можна придавити. Важливо не пропустити першими. Хочу зауважити, що ця команда Де Бура — зовсім не топова. Коли ж ще обігравати таку збірну Нідерландів, як не зараз? Мінімально я розраховую на нічию, але як бонус — перемогу, але в цілому потрібно пам'ятати, що суперник у стартовому поєдинку Євро-2020 все-таки сильніший за збірну України", — сказав Левченко.

Напередодні старту турніру стало відомо, що один із головних талантів збірної Нідерландів пропустить Євро-2020 через травму. Півзахисник збірної Нідерландів Донні ван де Бек не зіграє проти збірної України на чемпіонаті Європи.

Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур ухвалив рішення нікого не викликати йому на заміну.