"Играть в космосе не круто". Мбаппе пообщался с космонавтом МКС (видео)

Космонавт признался, что играть в космическом пространстве в футбол – не самое приятное занятие.

Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе пообщался с космонавтом МКС.

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Один из самых перспективных футболистов на планете пообщался в прямом эфире с французским космонавтом Тома Песке, который работает в лаборатории на борту Международной космической станции.

Космонавт и футболист обсудили то, как сложно в космосе играть в футбол.

"Я пробовал играть в футбол здесь с коллегами, но делать это в невесомости совсем не круто. Это игра, в которую надо играть на земле. Даже набивать в невесомости абсолютно бессмысленно, потому что мяч летит вверх, но не опускается. То же с ударами и всем остальным. Так что я сомневаюсь, что вам здесь весело.

Мы очень стараемся играть каждые выходные с коллегами, даже ставим ворота, но на самом деле это не работает. За исключением ударов через себя! Но это единственное, чем футбол в космосе лучше обычного", – приводит слова Песке официальный сайт УЕФА.

Весь стрим разговора Мбаппе и Песке можно посмотреть на сайте УЕФА.

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