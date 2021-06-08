"Грати в космосі не круто". Мбаппе поспілкувався з космонавтом МКС (відео)

Космонавт зізнався, що грати в космічному просторі в футбол — не найприємніше заняття.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе поспілкувався з космонавтом МКС.

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Один із найперспективніших футболістів на планеті поспілкувався в прямому ефірі з французьким космонавтом Тома Песке, який працює в лабораторії на борту Міжнародної космічної станції.

Космонавт і футболіст обговорили те, як складно в космосі грати в футбол.

"Я пробував грати в футбол тут із колегами, але робити це у невагомості зовсім не круто. Це гра, в яку треба грати на землі. Навіть набивати в невагомості абсолютно безглуздо, тому що м'яч летить вгору, але не опускається. Те ж з ударами й усім іншим. Тож я сумніваюся, що вам тут весело.

Ми дуже намагаємо грати кожні вихідні з колегами, навіть ставимо ворота, але насправді це не працює. За винятком ударів через себе! Але це єдине, чим футбол у космосі кращий, ніж звичайний", — наводить слова Песке офіційний сайт УЄФА.

Весь стрім розмови Мбаппе і Песке можна подивитися на сайті УЄФА.

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