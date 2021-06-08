Фоден – самый дорогой футболист мира по версии CIES, Мбаппе не вошел в топ-10

Бывший самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе не вошел даже в Топ-10.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Фил Фоден возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES.

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Его стоимость, по данным источника, составляет 190,2 миллиона евро.

В топ-3 самых дорогих футболистов – его коллеги по сборной Англии – форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд (151, 1 млн) и полузащитник "дьяволов" Мэйсон Гринвуд (178 млн евро).

В Топ-5 также вошел игрок "Манчестер Юнайтед" и лидер последнего сезона португалец Бруну Фернандеш.

Отметим, что ранее самым дорогим футболистом мира считался французский нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе – теперь он опустился на 12-е место в рейтинге и стоит 118,3 млн евро.

Самые дорогие футболисты мира (CIES)

190,2 млн Филип Фоден ("Манчестер Сити")

178,0 млн Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед")

159,1 млн Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед")

155,5 млн Эрлин Холаннн ("Боруссия" Дортмунд)

154,3 млн Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")

138,7 млн Френки де Йонг ("Барселона")

133,2 млн Педри ("Барселона")

131,6 млн Альфонсо Дэвис ("Бавария")

127,8 млн Жоау Феликс ("Атлетико")

123,6 млн Мэйсон Маунт ("Челси")

Ранее сообщалось, что один из главных талантов сборной Нидерландов пропустит Евро-2020 из-за травмы.

Напомним, Сборная Украины в товарищеском матче разгромила команду Кипра в последнем матче перед чемпионатом Европы. Два гола в этом матче на свой счет записал полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

До этого сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче, благодаря голу Александра Зубкова. В Киеве покажутпервый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране.

Ранее Фокус рассказывал, что УАФ представила новую форму сборной Украины по футболу 2021 с Крымом и Донбассом. В Госдуме отреагировали на новую экипировку украинских футболистов и потребовали от УЕФА ввести санкции против Украины.